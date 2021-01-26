支援前線！部桃4060病患分流他院治療　市府再發千份N95口罩

▲部桃爆發群聚感染，過年返鄉人潮、4060名病患必須分流他院，桃園市政府向中央爭取撥發N95口罩。（圖／記者張榮恩攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，累計15人染疫，原本大多入境者檢疫完畢後，幾乎都是送往部桃，部桃可謂全台防疫重鎮、心臟地帶。如今指揮中心宣布，要回溯部桃相關接觸者，也讓過年返鄉人潮、部桃基本收治的4060名病患得分流至他院治療。桃市府為保護醫護人員健康，向中央爭取撥發N95口罩，並於今（26日）下午1時將與桃園市醫師公會，召開應變會議。

桃園市衛生局指出，針對部桃擴大追溯隔離方案，因部桃的醫療量能相當大，一天服務300名急診病患、3000名門診病患、病床近700床（其中ICU病床60床），礙於本次疫情，造成部桃降載醫療服務，再加上面臨過年返鄉大量人潮，必須由其他9家責任醫院及1591家基層診所，填補醫療量能，因此桃市府向中央爭取N95口罩以及全身式防護衣等防疫物資，配發桃園市醫師公會及牙醫師公會，而昨日撥付N95口罩，提供本市醫師公會配發醫療院所及基層診所使用後，今（26日）再撥發1500個N95口罩給牙醫師公會，以保障醫護相關人員健康。

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衛生局說明，自疫情發生至今，防疫物資皆由中央配發各地方政府衛生局，再由衛生局轉發至轄內各大型醫院、基層診所以及相關防疫人員，此次因應緊急疫情，市府與中央合作，透過中央直接撥付予醫師公會，再由公會配發各醫療院所及基層診所，在最短時間提供基層診所醫護人員所需之防護，市府也將視本市疫情狀況及需求，與中央保持溝通與合作。另外，桃市府今下午1時將與桃園市醫師公會一起召開嚴重特殊性傳染性肺炎應變會議。

衛生局呼籲，疫情嚴峻時刻，市民應保持冷靜，切勿恐慌，近期儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確佩戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如有就醫務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。相關防疫問題可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。