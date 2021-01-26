桃園全市將消毒！鄭文燦開防疫會議　承諾加薪「做醫護堅強後盾」

記者莊智勝／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦今早召開防疫會議，指示各局處進行備戰；會後鄭文燦接受媒體聯訪，除了說明目前「部桃事件」影響、及後續防疫工作分工外，當被媒體問及醫護人員是否應該加薪時，鄭文燦也直截了當地回答，「現在防疫責任提高了，那應該適當加薪，我們要為醫護人員做最堅定的後盾！」

▲鄭文燦召開桃園市防疫會議。（圖／記者張榮恩攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，中央與地方全面啟動疫情追溯隔離機制，目前運作都還算順利，昨交辦居家檢疫、居家隔離的23位失聯者，已透過警政系統追蹤聯絡上21位，剩下還有2位，將會很快完成；而後續的防疫工作也做了各局處分工，包括通知書透過民政系統由里幹事送達、送上關懷包與防疫物資、教育局與勞動局協助每天2通電話關心隔離者、若隔離者有採檢及就醫需求則由衛生局負責、生活物資需求請社會局協助、垃圾清運環保局負責等等，各單位分工已經就緒。

鄭文燦指出，目前部桃專案匡列隔離個案還算順利，正在陸續增加中，中央流行疫情指揮中心預估會有5000人，但實際執行數字多少還得等後續檢討才會知道。針對台北市長柯文哲建議強化邊境管控一事，鄭文燦回應，目前居家檢疫有5000多人，預估年前返台高峰期將會落在28日，最高將達8000人次左右，已經請民政局著手準備，現防疫旅館還有餘裕，後續也會密切計算、注意。

此外，現場還有媒體反映醫護人員心聲，表示有部分醫護透露薪水過低，希望醫院高層、外界「不要只有加油鼓勵」；鄭文燦也直截了當回應，「我想不管任何情況都要為醫護加油，既然現在防疫責任提高了，那應該適當加薪，做醫護人員最堅定的後盾，第一線承擔風險壓力，我們要將心比心，給予支持！」

關於長照、社福機構防疫措施，鄭文燦指示，目前桃園市所有相關機構已經禁止探病，但由於年節將至，基於人道考量，會在最短時間內完成視訊探病規劃；另一方面，由於昨中央指揮中心公布確診者八德地區足跡，鄭文燦也強調，環保局將偕同國軍33化兵群進行八德大範圍社區消毒，讓風險降低、市民安心。鄭文燦表示，「全桃園市都會消毒，要在一個禮拜已內完成！」

▼鄭文燦表示全桃園市都會進行消毒，將於一個禮拜已內完成。（圖／記者張榮恩攝）