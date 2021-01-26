　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園全市將消毒！鄭文燦開防疫會議　承諾加薪「做醫護堅強後盾」

記者莊智勝／桃園報導

新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦今早召開防疫會議，指示各局處進行備戰；會後鄭文燦接受媒體聯訪，除了說明目前「部桃事件」影響、及後續防疫工作分工外，當被媒體問及醫護人員是否應該加薪時，鄭文燦也直截了當地回答，「現在防疫責任提高了，那應該適當加薪，我們要為醫護人員做最堅定的後盾！」

▲▼鄭文燦召開桃園市防疫會議。（圖／記者張榮恩攝）

▲鄭文燦召開桃園市防疫會議。（圖／記者張榮恩攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，中央與地方全面啟動疫情追溯隔離機制，目前運作都還算順利，昨交辦居家檢疫、居家隔離的23位失聯者，已透過警政系統追蹤聯絡上21位，剩下還有2位，將會很快完成；而後續的防疫工作也做了各局處分工，包括通知書透過民政系統由里幹事送達、送上關懷包與防疫物資、教育局與勞動局協助每天2通電話關心隔離者、若隔離者有採檢及就醫需求則由衛生局負責、生活物資需求請社會局協助、垃圾清運環保局負責等等，各單位分工已經就緒。

鄭文燦指出，目前部桃專案匡列隔離個案還算順利，正在陸續增加中，中央流行疫情指揮中心預估會有5000人，但實際執行數字多少還得等後續檢討才會知道。針對台北市長柯文哲建議強化邊境管控一事，鄭文燦回應，目前居家檢疫有5000多人，預估年前返台高峰期將會落在28日，最高將達8000人次左右，已經請民政局著手準備，現防疫旅館還有餘裕，後續也會密切計算、注意。

此外，現場還有媒體反映醫護人員心聲，表示有部分醫護透露薪水過低，希望醫院高層、外界「不要只有加油鼓勵」；鄭文燦也直截了當回應，「我想不管任何情況都要為醫護加油，既然現在防疫責任提高了，那應該適當加薪，做醫護人員最堅定的後盾，第一線承擔風險壓力，我們要將心比心，給予支持！」

關於長照、社福機構防疫措施，鄭文燦指示，目前桃園市所有相關機構已經禁止探病，但由於年節將至，基於人道考量，會在最短時間內完成視訊探病規劃；另一方面，由於昨中央指揮中心公布確診者八德地區足跡，鄭文燦也強調，環保局將偕同國軍33化兵群進行八德大範圍社區消毒，讓風險降低、市民安心。鄭文燦表示，「全桃園市都會消毒，要在一個禮拜已內完成！」

▼鄭文燦表示全桃園市都會進行消毒，將於一個禮拜已內完成。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼鄭文燦召開桃園市防疫會議。（圖／記者張榮恩攝）

ET快訊
學測6科大考中心解答出爐！2/24開放查成績
被爆和空姐有私生子　周杰倫火大回應了
逆子23刀殺父放水流嗆「殺爸爸剛好而已」　二審再判無期徒刑
考學測被蜜袋鼯爬上身　受害女學生高EQ回應了
區間測速被爆是陸製　交通部急喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫優先！廣德海鮮1/25-2/9取消內用「僅提供外帶」　網：太佛心

老婆半夜喊痛…床單全炸血！他急叩119「女兒10分鐘出生」：太偉大

不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離2991人　各縣市回溯人數一次看

浴室積8桶水！婆婆規定「洗澡站桶內」　她MC來無奈：這種妳也要？

學測6科大考中心解答出爐！1/27日前開放提疑義、2/24查成績

嘉義大林慈濟醫院限縮探病次數...防疫勝敗決定於「三關鍵」

考學測被蜜袋鼯爬上身！受害女學生高EQ回應了　善良幫飼主求情

區間測速被爆是陸製！林佳龍下5指令喊卡　還要檢討設置路段

健保卡註記有漏洞！醫曝外送員、藥商「6風險族群」恐流入社區

桃機過年返鄉潮　林佳龍令需有陰性報告、明確檢疫居所才能回台

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

防疫優先！廣德海鮮1/25-2/9取消內用「僅提供外帶」　網：太佛心

老婆半夜喊痛…床單全炸血！他急叩119「女兒10分鐘出生」：太偉大

不斷更新／新北僅次桃園！部桃隔離2991人　各縣市回溯人數一次看

浴室積8桶水！婆婆規定「洗澡站桶內」　她MC來無奈：這種妳也要？

學測6科大考中心解答出爐！1/27日前開放提疑義、2/24查成績

嘉義大林慈濟醫院限縮探病次數...防疫勝敗決定於「三關鍵」

考學測被蜜袋鼯爬上身！受害女學生高EQ回應了　善良幫飼主求情

區間測速被爆是陸製！林佳龍下5指令喊卡　還要檢討設置路段

健保卡註記有漏洞！醫曝外送員、藥商「6風險族群」恐流入社區

桃機過年返鄉潮　林佳龍令需有陰性報告、明確檢疫居所才能回台

浩鼎內線交易案二審宣判　董事長張念慈等5人再度無罪

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

快訊／基隆男盲駕撞路旁車　悄悄開後行李廂丟「虧心事」糗了

訂房網訂民宿！業者「狂求取消」他納悶　過來人曝經驗：有配合過

民眾黨籲中央提出「房屋黑市解決方案」　推動租屋市場透明化

侯友宜：新北補習班、安親班若未嚴格防疫就勒令停課

防疫優先！廣德海鮮1/25-2/9取消內用「僅提供外帶」　網：太佛心

老婆半夜喊痛…床單全炸血！他急叩119「女兒10分鐘出生」：太偉大

連跑車市場都要「龍頭制霸」？TOYOTA重新註冊Celica新車名

大都會積極網羅鮑爾　但不願開價超過1.2億美元

生活熱門新聞

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

即／台南居檢男猝死！　初步採檢結果出爐

命理師警告「除夕前後3天」有大事！

新冠肺炎本可抑制！　陳建仁回憶「2003抗SARS」：自大導致失敗

部桃群聚源頭「重症案812」　現況曝光

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

學測帶寵物嚇壞考生　友：他絕非屁孩

本尊現身！搶買防疫保單梗圖妹嗆要網友賠償

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

更多熱門

相關新聞

女速食店遇惡狼！下秒慘遭「壓肩脫褲性侵」

女速食店遇惡狼！下秒慘遭「壓肩脫褲性侵」

徐姓男子2020年雙十節當天上午，在桃園某速食店的廁所內見女子糖糖（化名）落單，竟為滿足自己性慾上前脫褲猥褻，接著又以強暴方式性侵女方得逞，所幸糖糖呼救後，一旁民眾趕緊上前壓制徐男。案經糖糖報警，桃園地院一審依強制性交罪判徐男有期徒3年8月。可上訴。

本尊現身！搶買防疫保單梗圖妹嗆要網友賠償

本尊現身！搶買防疫保單梗圖妹嗆要網友賠償

延續川普路線！拜登強化「美國製造」

延續川普路線！拜登強化「美國製造」

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／他衝撞警車逃逸　下秒遭壓地

即／他衝撞警車逃逸　下秒遭壓地

關鍵字：

桃園鄭文燦全市消毒防疫會議醫護人員承諾肯定加薪影音

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面