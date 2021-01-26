搶防疫神單「想賺10萬」梗圖妹現身！　557字嗆爆網友

▲梗圖妹發文。（圖／翻攝自臉書）

記者崔子柔／綜合報導

台灣產物保險推出的「500元防疫神單」因部桃新冠疫情升溫，受到廣大民眾爭相投保，一位妹子日前受到記者訪問，她的回應也被廣大鄉民製成梗圖瘋傳，她今（26）日就在臉書表示，「感謝過年提早來的紅包」，嗆網友要對那些不禮貌的留言負責。

梗圖妹子被問及為什麼會想買防疫保險，回答「想要賺十萬」，這句話在新聞播出後被網友做成梗圖，在各大論壇都廣受討論，有不少網友不認同其言論，留言酸「家教有問題」、「智障傻逼」等。

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▲台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，總公司外聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾。（圖／記者湯興漢攝）

梗圖妹子今日就在臉書發文說，「不用再問這就是我」，更暗指要向口出惡言的網友求償，「感謝過年提早來的紅包，那些姓張、陳、李、詹...等（的網友），請你對你的留言負責！」

她解釋自己說的只是實話，現在吃過摩斯、去過市場就被告知隔離，「今天我不是不戴口罩故意要染疫，故意去第三級地等染病，故意出國故意回國，保險公司不是白癡，不會查嗎？」，也提到幾乎每間保險公司都有推出防疫保險，「大家看的不就是領到的保險金額高、門檻低嗎？」更嗆「隔離就賠不需要得病，搞清楚好嗎」。

▼梗圖妹子全文。（圖／翻攝自臉書）