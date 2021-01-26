防疫專車司機漲紅臉　拿下N95口罩「紅色壓痕」 ...曝暖心答案！

▲防疫車隊的司機，全程都要戴口罩、手套和雨衣。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，除了前線醫護人員疲於奔命，背後還有一群默默付出的「防疫專車」司機，他們「一車一天只能跑一趟」出車完要消毒，並回家自主管理。26日開進部桃的防疫專車，載的客人部分屬需要定期洗腎的民眾。記者直擊，當司機將客人送到醫院後，他們會到一旁空闊停車場，拿下讓人呼吸不輕鬆的N95口罩喘口氣，而臉上的口罩壓痕，則訴說支持抗疫的決心。

部立桃園醫院疫情持2周內染疫者已達15例，中央流行疫情指揮中心24日緊急宣布桃醫全棟列紅區警戒，5000人即日起強制隔離。也讓部桃看診患者瞬間銳減許多，但洗腎患者無法中斷治療，他們仍會搭乘「防疫計程車」往返醫院洗腎。

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記者直擊防疫專車司機「全副武裝」穿戴口罩、手套、雨衣及N95口罩，將病人送到部桃急診室外並細心攙扶，毫不畏懼風險。記者看到一名拿下N95口罩滿臉通紅、雙頰留下印痕的司機大哥，在空闊停車場喘氣休息喝水，上前詢問時， 他一開始僅低調回應說「就是工作沒什麼」。

▼拿下口罩滿臉通紅的防疫專車司機，相當敬業到目的地醫院才敢脫下喝口水休息。（圖／記者黃宥寧攝）

稍後范姓司機大哥才表示，他們是機場配合的防疫專車，由衛生局評估後聯繫派遣進行服務。當記者詢問他「會不會擔心被傳染」他堅定語氣回應「不會怕！我的職業就是安全地將乘客載到目的地，更何況今天載來的是洗腎患者，他們家人不敢載來當然就是由我們來。」

司機大哥也說，其實加入防疫專車「一車一天僅一趟」出車完後再回車場消毒完，就立刻要回家自主管理不可在外營運，並且要到隔日00:00後才可在進車隊載客人。記者問「這樣收入應該會比過去少吧？」他則淡淡回答是，但可以加入防疫專車他感到非常開心，畢竟「這是非常時刻需要大家一起團結」。

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