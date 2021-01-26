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「當年北市府不想照顧SARS病患」　涂醒哲5點還原和平封院

記者黃翊婷／綜合報導

部桃發生院內群聚感染，連帶掀起大眾對於2003年SARS事件的討論。當年的衛生署長涂醒哲25日在臉書PO出5點說明，還原和平醫院爆發院內感染以及封院的始末，點出當年台北市政府不想照顧SARS病患，「事實就是事實，但因為邱淑媞拿出公文想要甩鍋，我在此說明。」

台灣2003年爆發SARS疫情,和平醫院（圖／達志影像／美聯社）

▲和平醫院封院堪稱是台灣921大地震之後的另一場「世紀災難」。

涂醒哲表示，部桃院內感染發生後，國民黨立委吳斯懷、前衛生署長楊志良等人自以為專家，出來砲轟指揮中心及醫院，還要求封院或開除染疫醫師，鬧到最後，連SARS期間擔任台北市衞生局長的邱淑媞也跳出來，抨擊指揮中心欠缺防疫邏輯，遭到質疑就拿出儲存多年的公文，打算把和平醫院封院的責任甩鍋給中央。

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「事實就是事實。」涂醒哲坦言，和平醫院院內感染是SARS疫情中最令人感傷的一環，僅僅兩週就造成員工57人感染、7人死亡，院內民眾97人感染、24人死亡，堪稱是921大地震之後，台灣的另一場世紀災難，如今邱淑媞拿出公文想要甩鍋，他才決定提出5點說明回應。

涂醒哲說明全文如下：

1.和平醫院為什麼要封院

這是因為台北市政府不想照顧SARS病患，竟然把市立醫院內的負壓隔離病房，盡量用肺結核病人去填滿，然後以「沒有病床」當作理由，將疑似感染的病人轉到新光醫院、台大醫院……等。

以為這樣就安全，結果反而掉以輕心，有些症狀非典型的病人沒有轉出去，因此造成院內醫護及其他工作同仁的感染。

我指示當時34家署立醫院的院長做好全面性警戒，絕對不可以推病人，更不可以隱匿個案，以免造成疫情擴大。所有署立醫院戰戰兢兢，接受了非常多的疑似個案及確診個案，但沒有一家發生院內感染。

由此可知，「不推病人」是防疫上最重要的基本原則，很可惜，當時台北市政府並沒做到；推病人還會造成感染源擴散到其他醫院及社區，更是萬萬不可。當年全台灣SARS的疫情擴散，主要都是來自和平醫院的個案。

涂醒哲5點還原和平封院始末。（圖／翻攝自Facebook／涂醒哲）

▲當年決定封院的公文。（圖／翻攝自Facebook／涂醒哲）

2.封院的決定怎麼來

發生這麼大的院內感染，台北市政府緊張起來，馬英九市長和同仁討論後，認為封院（一開始不是稱為封院）可以減少散播，這可以由馬英九接受媒體訪問時親口表示，在4月24日一早，就召集邱淑媞局長及和平醫院吳康文院長，做出管制人員出入的決定，後來九點多，接到行政院劉世芳秘書長來電，說林信義副院長要開會討論和平醫院事件，馬市長指派歐副市長及邱局長去行政院開會。

專家學者接受台北市政府的決定，也做出台北市衞生局接管，中央全力協助的結論，這是亡羊補牢的負責任做法。（請看記錄片《SARS和平風暴》

3.公文的重點是什麼

這個結論由行政院衞生署依行政慣例，發出公文給台北市衞生局、台北市政府、和平醫院及疾病管制局，故其上有我的名字。

公文如附圖所示，清楚要求台北市衛生局成立「接管小組」進駐和平醫院，須管制人員出入，分區使用管理，專家群更進一步建議，要做好醫院內醫護人員的個人分開檢疫等三項具體防疫配套措施，我也親自打電話給邱淑媞，請他務必找市長、副市長協助，找到可以安置同仁的檢疫場所。

台灣2003年爆發SARS疫情,和平醫院（圖／達志影像／美聯社）

▼▲當年和平醫院封院的現場狀況。（圖／達志影像／美聯社）

台灣2003年爆發SARS疫情,和平醫院（圖／達志影像／美聯社）

4.醫護人員如何暴露在風險中

封院決定有助防止疫情擴散，並沒有錯，但「配套措施執行能力」太差，反而會造成更大的院內感染。

例如：把人在外面，可以做自我居家檢疫的醫護人員召回，因為衞生局配套未做好，而讓他們暴露在更危險的場所。因此，檢討專家群和台北市政府討論過的封院決定對或錯，是沒有意義的，要檢討的是「為什麼沒有按照專家的建議做好封院的配套措施？」

拿出衞生署的公文想要甩鍋更是離譜，公文寫得很淸楚，防疫細節及做法也在討論時由專家告知，若還有不懂的地方，也應隨時請教專家。

我和葉金川都擔任過台北市衞生局長，也知道台北市的公衛醫療量能，為什麼接管小組沒有即時依公文指示組成進駐？後來還要葉金川親自進去善後，的確出人意料。而馬英九以陣前逃亡恐嚇同仁，更是匪夷所思，並未符合防疫理念。

5.未來如何應對疫情

SARS疫情防治的確經驗不足，一開始連檢驗的方法都沒有，都是靠學者專家群以民主及科學的方法尋求共識，決策也會隨著對病毒及流行資訊的了解而改變。

如果當年台北市政府衛生局能積極參加專家會議，和中央一起開記者會，而不是另起爐灶，甚至砲打中央，或許和平醫院的院內感染，及全台灣的疫情擴散就不會這麼嚴重。

往者已逝，來者可追。以前的錯誤作為和學到的教訓，正可以做這一次武漢肺炎病毒防疫的養分。SARS的防疫經驗，絶對是這一次台灣武漢肺炎防疫成功重要因素之一，請國人相信疫情指揮中心，不要說三道四，也不要再自以為是，只有全國一致，不分彼此，政府快速專業做防疫，全民動員保健康，才有戰勝的希望。

#錯的不是專家封院的決定
#錯在缺乏配套措施執行力

【真相在此：SARS和平醫院爆發院內感染及封院的始末】 　　 在部立桃園醫院發生武漢肺炎院內感染後，有自以為專家的人包括吳斯懷、楊志良等，出來砲轟防疫指揮中心及桃園醫院，要求封院或開除感染醫師等不一而足。 　　 沒想到當年SARS時擔任台北...

涂醒哲 Dr.Twu 發佈於 2021年1月25日 星期一

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