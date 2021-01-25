簡舒培揭「和平醫員工信」控：馬英九、邱淑媞封院無配套不甩中央

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對馬英九辦公室表示當年和平醫院封院是「中央下令，地方執行」。民進黨議員、發言人簡舒培25日在臉書公布18年前，和平醫院員工的陳情信，內容指控時任市長馬英九、衛生局長邱淑媞，封院毫無配套，甚至不甩中央會議要求。

邱淑媞公布2003年4月24日衛生署公文，指控2003年SARS時期封閉和平醫院是中央和地方共同決定。簡舒培表示，這是把倉促、草率的封院責任，拉中央一起當墊背，想為當時的自己及馬市府逃避罵名。

簡舒培在臉書公布一封「和平醫院員工的話」，是一名和平醫院員工遭到隔離後，寫下院內情形與心聲，寄到台北市議會給時任的議員徐佳青的陳情信。

根據信件的內容，和平醫院員工指控，時任台北市長的馬英九，以及衛生局長邱淑媞，封院隔離毫無配套，是嚴重的無能與失職。該員工批評馬英九不遵守時任行政院副院長林信義會議結論的要求，包括：和平醫院所有員工全數召回集中隔離，以及對於集中隔離所需處所，請台北市政府評估地點，由中央全力協助。

▼簡舒培揭18年前，和平醫院員工陳情信，指控馬英九封院無配套，不甩中央會議決議。（圖／簡舒培臉書）



簡舒培表示，當時中央政府是要求台北市政府另覓地方進行隔離，而不是把所有人封鎖在同一個地方，和平員工覺得自己的生命，被馬英九拿來當作與中央對抗的棋子。

簡舒培說，18年前和平醫院員工的話，現在看起來仍然好心酸。但國民黨、馬英九、邱淑媞談到和平醫院封院事，不但沒有反省，反而滿口謊言，還有不停的推卸責任。

簡舒培強調，慘痛的SARS經驗，大家都還記得，這次為了避免重蹈覆轍，所以台灣行政部門及醫護界作了很多的準備，包含修法、統一中央及地方事權等等，這也是過去一年台灣對抗武漢肺炎能夠躍上國際的原因。

簡舒培說，現在台灣疫情有了變化，全國人民應該要團結抗疫，而不是藉疫情洗白自己，「馬英九、邱淑媞、楊志良不想幫忙沒關係，請閉上嘴巴、帶上口罩，就是幫台灣最大的忙」。

▼簡舒培揭18年前，和平醫院員工陳情信，指控馬英九封院無配套，不甩中央會議決議。（圖／簡舒培臉書）

