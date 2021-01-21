簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

▲馬文君酸台灣外交使節未受美國官方受邀參與總統就職典禮，結果反遭打臉。（圖／翻攝馬文君臉書）

記者黃巈禾／台北報導

駐美代表蕭美琴受邀參加美國總統拜登就職典禮，但消息曝光前，國民黨立委馬文君質疑台灣無法取得邀請函出席是「門都沒有」，引發網友狂酸打的臉好腫、國民黨唱衰台灣。對此，民進黨發言人簡舒培批評，國民黨真希望台灣被美國孤立、被世界排擠？

對於被綠營圍剿，馬文君21日中午表示，「無法出席不意外，能出席當然更好」但民進黨政府左一句忍辱負重，右一句細膩籌劃，說蕭美琴早就拿到邀請函，只是不能公開，情節曲折，鋪陳離奇，簡直跟「賭神」電影裡，高進在最近五百副牌裡加入摸戒指的小動作，只為了削到賭王陳金城這個老狐狸沒兩樣。

馬文君還說，所謂42年來最大突破，把當年「川蔡熱線」給拋諸腦後，4年前，總統蔡英文可以與總統當選人川普通上電話，4年後，只是為了受邀出席就職典禮就狂喜，是突破？還是回到原點？重要的是，那些正牌外交官回來了，拜登政府對台政策的起手式，賞排頭也給驚喜，讓台灣認清誰是老大的手腕，也展現台灣如果聽話，還有果子吃的懷柔，「該講就講，該監督就監督，有失誤就改正，是我做為國會議員的責任，也是義務」。

▲蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

對此，簡舒培21日晚間在臉書表示，馬文君鬧完了沒，被打臉已列史冊，別再比喻不淪不類硬凹，以「門都沒有」唱衰台灣未受邀參加美國總統就職典禮，今日不見反省再發文，把我國42年來第一次正式收到美國總統就職典禮的邀請函，比喻成「賭神」vs「老千」、「排頭」vs「果子」的關係，不倫不類的比喻，不僅有失國會議員身份，還突顯國民黨的資深立委不懂外交又好發議論的醜態。

簡舒培指出，蕭美琴收到美方正式邀請函，邀請我國以使節團名義參與拜登總統交接典禮，創下美台斷交42年來最大突破，不但有門，還做到了國民黨做不到的事，「開大門、走大路」去參加美國總統的交接典禮，但看馬文君這兩天的發文，顯示身為4屆13年的資深國防外交立委，完全不願承認台灣此時的外交突破，就算擺在眼前，仍堅不認錯，還持續發文硬凹，實在非常遺憾。

▲簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）

簡舒培提到，台灣外有強敵中共，四處打壓我國外交空間，影響台灣與世界交朋友，內有像國民黨馬文君等，不了解外交工作困難，卻當13年國防外交立委，扯國家後腿，「當了13年也應該要看懂了吧！」奉勸馬文君，唱衰台灣、扯外交後腿，不會讓國民黨更好，也不會成為專業的外交立委，希望一起與國家努力，持續專業的拓展台灣外交，撐開台灣國際空間，讓世界看到台灣。

另外，簡舒培要請國民黨說明，這種言論真的可以代表國民黨的立場嗎？國民黨真的希望看到台灣被美國孤立、被世界排擠？恭喜台灣被世界看見很困難嗎？「真的會出老千跋歹筊一直都是中國共產黨」。