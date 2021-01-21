「還馬英九公道者布林肯」　羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

▲拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統拜登、副總統賀錦麗21日宣誓就職，駐美大使蕭美琴首度受邀出席就職典禮，是台美關係42年來最大突破。不過，國民黨台北市議員羅智強認為，出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標，真正注意的亮點，是國務卿被提名人布林肯說的話，還前總統馬英九公道。

羅智強21日在臉書表示，蕭美琴獲得拜登就職的入場券，過去習以為常的事，民進黨敲鑼打鼓宣傳，可見多心虛，馬政府時期由現任立法院長率團、駐美代表隨同出席美國總統就職典禮，到了民進黨執政，上次還有前行政院長游錫堃，這次剩駐美代表，他不會以此說台灣被降階，畢竟疫情當頭，很多事不能一概而論，但民進黨敲鑼打鼓說蕭美琴好棒棒，一副台美關係大升級。

▲蕭美琴出席拜登就職典禮。（圖／蕭美琴推特）

「這可是貽笑大方了」羅智強認為，民進黨吹噓「以前的票是跟國會議員拿，這次是直接獲得主辦單位的邀請函」，這不是廢話嗎？今年因為疫情，國會議員只能再帶一位親友，當然必須直接跟主辦單位索取，出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標。

羅智強指出，真正應該注意的亮點，是國務卿說的「希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。」

羅智強說，大家評評理，這不就是馬政府的外交政策嗎？例如重返國際民航組織（ICAO）、以觀察員身分參與WHA，這都是馬政府創立的「務實參與」模式，民進黨批評馬政府的模式是出賣主權，現在證明這是目前國際社會的現實框架，遵循這樣的框架，才符合台灣的最大利益。