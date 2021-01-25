三星李在鎔得入獄2年半！檢方與律師不再提上訴...經營恐陷危機

▲李在鎔涉參與閨蜜案，本人律師與檢方確定不再上訴，因此確定服刑至明年7月出獄。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子副會長李在鎔（이재용）涉嫌於閨蜜案中向時任總統朴槿惠、崔順實（現改名崔瑞原，최서원）行賄200多億韓元，18日首爾高等法院更審被判處2年半徒刑，同時遭當庭羈押，送往首爾看守所服刑，今（25）日透過辯護律師表示不再上訴，而檢方亦表示無須上訴，因此該案定讞，預計明年7月才可出獄。

根據《韓聯社》報導，李在鎔的辯護律師李仁宰（이인재）於25日表示，「李副會長決定虛心接受判決結果，不再進行上訴」；而偵辦該案的特別檢察隊檢察官朴英洙（박영수）也表示不再提出上訴，「2年6個月的刑期，雖然就其既定犯罪事實與刑罰行量標準而言相對較輕，但不構成須提出上訴的違法情事，也無其他需要另外提出上訴的理由。」

檢方表示，「關於對賽馬、英才中心的行賄事件與鄭維蘿（崔順實女兒）的不當入學疑雲、秘密診療、黑名單事件等也經過大法院作出全院庭審判決，干政案也經由特檢法達成釐清真相的目的。」

李在鎔曾於2017年2月遭到羈押，直到2018年2月才於首爾高等法院二審時被判緩刑，當庭釋放，因此此次入獄後須服滿剩下1年半的刑期，除非中間遇上特赦或假釋，否則得預計明年7月才能刑滿出獄。

據悉，朴槿惠於今年1月14日被大法院以涉嫌向多位國家情報院長收賄、濫用職權等判處20年徒刑定讞，而崔順實則於去年6月被大法院終審判處18年徒刑定讞。

然而隨著李在鎔必須在獄中服滿剩下的1年半刑期，外界開始擔憂三星集團內部事務與經營上是否會遭遇困境。

雖然集團體制於2017年解除，旗下公司社長自主經營、決定營運方向，待必要時才需向李在鎔彙報，不過三星先前在南韓京畿道平澤市投資興建造價30兆韓元的6條半導體生產線，以及在美國德州考慮投資100多億美元興建的半導體工廠園區，進度恐怕延後，加上競爭對手台灣台積電（TSMC）在美國亞利桑那州投資120億美元興建5奈米晶片廠，局勢可謂內憂外患。

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