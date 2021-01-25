台南市首創成立即時線上協調指揮中心　進行遠端即時醫療量能盤點與調度

▲台南市首創成立啟用即時線上協調指揮中心OLOCC，由台南市長黃偉哲親自與台南市14家新冠肺炎收治醫院、防疫決策小組專家、疾病管制署南區管制中心，完成視訊連線測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市首創成立即時線上協調指揮中心OLOCC（ On-Line Operations Coordination Center），係延伸自聯合國救災系統裡現場指揮協調中心的概念，25日由台南市長黃偉哲，親自與台南市14家COVID-19新冠肺炎收治醫院、防疫決策小組專家、疾病管制署南區管制中心，完成視訊連線測試。

現場已請各醫院逐一透過視訊回報25日啟動之入院刷健保卡現場實況，並向醫院宣布相關重要政策。台南市將持續透過該即時線上協調指揮中心，進行病房與人力之即時調度盤點。

自1月25日起，民眾進入台南市醫院及37區衛生所，請先出示健保卡過卡。請各醫療院所應注意詢問接觸史；為防範院內感染，並請醫院落實加強該院內看護工管理。指揮中心宣布，即刻起擴大回溯部桃醫院相關接觸者居家隔離措施，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍之(一)出院病患及其同住者、(二)陪病者及其同住者、(三)案889就醫時之相關接觸者，即日起全數列入居家隔離。

台南市衛生局再次呼籲請居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病；倘若有探病需求，請依「開放民眾自費檢驗COVID-19（新冠肺炎）申請規定」撥打防疫專線06-2880180安排自費採檢相關事宜。並請自主健康管理者應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫需求之醫療或檢查，但若出現COVID-19相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打局防疫專線06-2880180，由專人安排前往就醫。

濕髮、乾髮都適用



