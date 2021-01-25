雙北「口罩酒精」買氣增5成！業者：民眾扛4大罐酒精、來店人手1罐

▲台北市中山區幾乎9成路人都戴上口罩，做好防疫。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉、黃士原／台北報導

疫情升溫，部桃居家隔離人數擴大到近5,000人，《ETtoday新聞雲》記者走訪北市中山區、信義區以及新北市中和區，實際了解是否因疫情關係，造成口罩和酒精供不應求的狀況。其中又以新北中和區購買口罩及酒精的民眾比過往增加了5成佔最多，中山區更有業者直接扛了4罐4000cc大桶的75%酒精回去，準備進行店內大消毒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因疫情升溫，台北市中山區附近餐飲、旅宿店家多，藥局指出，有客人一次扛4罐4000cc大桶75%酒精，準備帶回店裡消毒，店員也提醒民眾不要囤貨，留給需要的人。

位於中和的敦品藥局表示，購買口罩及酒精的民眾比過往增加了5成，由於酒精本來的產能不多，再加上政府優先供應至醫療院所，目前藥局的酒精快賣完了。至於口罩，雖然購買的人變多，但目前不管是盒裝還是實名制口罩者還有庫存可購買。

位於市府捷運站的鼎泰藥局表示，今早購買口罩的人數有變多，不過口罩供應仍然充足；至於酒精部份，由於上周才剛叫貨，因此還有庫存可販售，但有聽聞許多藥局的酒精已賣光。

松山區不願具名的藥局表示，近一週因為桃園醫院事件，買口罩的人有增加，加上近期部分盒裝醫療口罩價格有調降，所以許多人會買較多盒，但目前仍能充足供應，酒精部分目前仍有貨，但的確購買人潮比前陣子有增加。

▲▼中山區則沒有因疫情增溫造成搶購風潮，日藥本舖南西門市說，口罩和酒精平均多了2成左右，推估口罩50入是因為款式多，又因特價199元才帶動買氣。

至於中山區則沒有因疫情增溫造成搶購風潮，日藥本舖南西門市說，口罩和酒精平均多了2成左右，推估口罩50入是因為款式多，又因特價199元才帶動買氣，不過因為先前爆出彩色口罩致癌疑慮，跑來指定要白色口罩的顧客變多了。比較特別的是，耳溫槍半年來銷售沒在走，最近光這間門市就賣了4、5台，藥師認為，靠近醫院門市銷量可能會明顯增加。

▲中山藥局說，從去年疫情爆發以來，酒精和口罩一直是藥局內暢銷品。

中山藥局則表示，來客數沒有詢問的人多，因為疫情升溫，附近餐飲、旅宿等店家多，有客人一次扛4罐4000cc大桶75%酒精，準備帶回店裡消毒。其中酒精又比口罩賣得更好，從去年疫情爆發以來，酒精和口罩一直是藥局內暢銷品。

中山藥局說，口罩搶購潮主要集中在去年實名制剛推出的時候，目前大家家裡都有備足一兩盒50入口罩，未因昨天宣布部桃匡列5000多人而有搶購潮現象。不過，來到店家詢問存貨的民眾有明顯變多，每個人離開也幾乎會順手帶一罐酒精。

▲能康藥局則指出，酒精的銷量因部桃隔離人數擴大到5000人後「微幅增加」，酒精上週五叫貨了，卻一直到現在都沒來，比較有搶不到的可能。

能康藥局則指出，酒精的銷量因部桃隔離人數擴大到5000人後「微幅增加」，酒精上週五叫貨了，卻一直到現在都沒來，比較有搶不到的可能；至於口罩的部分則反倒是「供過於求」，尤其先前爆出彩色口罩恐致癌事件，買口罩熱潮瞬間降溫，不過在中山區已駐足30年的老字號藥局老闆娘表示，即便進貨的口罩有彩色和圖案，均是經過衛福部雙鋼印認可後才進，請民眾放心購買、使用。