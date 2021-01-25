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她染疫下葬「9天後竟復活」！現身養老院讓丈夫暴哭　驚揭大烏龍

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲丈夫拉曼看見布朗柯安然無恙返回護理之家，情緒激動。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙85歲婦人布朗柯（Rogelia Blanco）家屬本月13日接獲通知，得知布朗柯因染上新冠肺炎病逝，她的丈夫得知愛妻死訊後傷心痛哭，且為了符合防疫相關規定，家人一律無法出席14日葬禮。豈料到了23日這天，布朗柯突然現身護理之家，這才揭發一場大烏龍。

綜合西班牙媒體加利西亞之聲（La Voz de Galicia）、鏡報報導，布朗柯及丈夫拉曼（Raman Blanco）原本同住在西班牙北部的護理之家Xove，但因布朗柯感染新冠肺炎，所以在2020年12月29日，她與其他同樣染疫的人轉往223公里外的另間照護中心。

沒想到，布朗柯一家卻突然接獲噩耗，得知布朗柯本月13日死於新冠肺炎，葬禮已被安排在14日，且因防疫規定，家屬無法出席葬禮。得知愛妻死訊的拉曼相當傷心，「我簡直不敢相信這個消息，在知道妻子去世後，我哭了。」

▲▼ 養老院,照護之家,老人,輪椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

令人驚訝的是，到了23日，也就是原定布朗柯葬禮後的第9天，布朗柯突然返回護理之家Xove，這讓拉曼驚訝到激動落淚，且得知其實是另名女子染疫過世的消息時感到震驚不已。

經營護理之家的聖羅森多基金會（San Rosendo Foundation）事後說明，布朗柯在轉往另間照護中心後，與另名女子同住一個房間，其中一人染疫病逝，但這中間卻出現搞錯死者身分的大烏龍，對此感到遺憾，強調這只是單一個案。當地法院現已接獲相關通報，將進行後續程序修正錯誤。

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