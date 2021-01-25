去過部桃？隔離、自主管理檢疫等級一次看　「7類人」畫重點

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染擴大，約5000人需要居家隔離，不少民眾擔心自己或是親友去過桃園醫院，是否也要隔離。以下為《ETtoday新聞雲》替大家整理的檢疫等級資訊。

▲部立桃園醫院群聚感染擴大。（資料照／記者沈繼昌攝）

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●需居家隔離

1.1月6日至19日出院病患及其同住者。

2.1月6日至19日陪病者及其同住者。

3.1月6日至19日與案889就醫時的相關接觸者。

指揮官陳時中表示，上述3類人即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

●需自主健康管理

1.1月6日起曾前往部桃門診的工作人員。

2.1月6日起曾前往部桃急診的工作人員。

3.1月6日起曾前往部桃門診的病人。

4.1月6日起曾前往部桃急診的病人。

▲化學兵20日前往部桃進行消毒。（資料照／記者林敬旻攝）

●不受影響者

1.1月6日起陪同前往部桃門診就醫者。

2.1月6日起與部桃門診就醫者同住的人。

3.1月6日起陪同前往部桃急診就醫者。

4.1月6日起與部桃急診就醫者同住的人。

5.探病者。

6.探病的同住者。

指揮中心提醒，自24日晚間6時起，會由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，民眾如有疑慮，也可以直接撥打1922，提供資料，以利協助安排，或掃描QR code（下圖），會有專門的急診醫師協助諮詢。

▼部桃專案相關說明。（圖／翻攝自Facebook／衛福部）