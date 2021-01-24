部桃疫情擴大5千人隔離　新北供100間防疫旅館做集中檢疫所

▲侯友宜。（資料照／ETtoday攝影中心）



記者黃巈禾／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染擴大，住院患者和家人也是染疫的高風險族群，考驗指揮中心採檢和清空回溯的防堵能力。中央流行疫情指揮中心24日宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5000人。而新北市長侯友宜日前表示，新北醫院已準備好隨時支援，100間防疫旅館供中央調度。

侯友宜19日在疫情應變會議表示，新北衛生局已召集所有責任醫院，隨時支援桃園醫院的清空，並肩作戰，因應新的疫情，新北市強烈建議中央清空部立醫院，包括門診、急診室，新北市願意支援、協調與配合，減少醫護的壓力，作戰不是單一由桃園或北部面對，新北市會積極面對。

侯友宜強調，新北市已經做好萬全準備，除了前段時間較開始查核、演練分艙分流、防疫裝備檢視，新北市隨時支援，全國上下一條心，中央下午公布的新指引，與新北市上個月個的規定相近，包括尾牙、活動停辦等，料敵從寬、禦敵從嚴，今天中央也公布一樣的指引，各局處會重新檢查、落實。

目前，新北包括集中檢疫所和防疫旅館在內的防疫處所，一共有1564間。侯友宜21日受訪表示，新北市願意提供100間防疫旅館，給中央坐統一調度，可以隨時入住。

新北市觀光旅遊局長張其強21日表示，21日起，凡是先前向中央申請集中檢疫所，作為防疫處所的返國民眾，在抵台後，不限縣市，都可經由機場的防疫聯合櫃檯，協助轉介新北市的防疫旅館，進行14天的居家檢疫，第一階段將先行釋出100間。