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桃園人被貼標籤！　防疫人員1150字吐心聲：努力被抹得一乾二淨

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部立桃園醫院感染還在積極防堵中。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

部立桃園醫院爆發群聚感染事件，成功防堵疫情長達一年卻在此時出現破口，令部分網友及公眾人物氣憤開轟；然而前線防疫的辛苦鮮少人知，一名朋友是防疫人員的網友表示，朋友上午9點上班到接近午夜12點都還沒下班，值班電話也沒斷過，真心感謝無名英雄們。他也轉達防疫人員心聲，「對不起，讓桃園人被貼上標籤了」，並述說防疫人員的辛苦，希望社會大眾「少抱怨，多感謝，做好防護。」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，看到一則新聞拍攝桃園市衛生局的夜間畫面，晚上大樓雖深鎖大門，頂樓卻燈火通明，因為那裡有將近20名假日值班的防疫人員，正在與確診個案聯繫，並接聽民眾詢問有關防疫的電話，「想到我朋友是桃園市衛生局的人員今天早上9點就去上班，到現在值班電話都沒斷過，也還沒下班，真的很謝謝這些無名英雄們。」

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原PO轉述另一位桃衛防疫人員的話，「對不起，讓桃園人被人貼上標籤了」，並表明以下言論僅代表個人立場。文中首先感謝全台防疫與醫護人員，表示有這些人的堅持才能讓整個社會至今「正常的生活」，「去餐廳吃飯、逛街購物、看演唱會、排隊數小時只為了逛日本知名連鎖零售商店、在火車上喇舌。」

▲陳時中24日表示，新增2例本土案例為12A病房，過去未傳出有相關人員染疫。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中24日表示，新增2例本土案例為12A病房，過去未傳出有相關人員染疫。（圖／指揮中心提供）

文中表達對防疫與醫護的感謝，也謝謝所有民眾配合防疫政策，「這對我們來說是最強的支持」；然而近日部桃群聚感染事件引起的社會反應，令該名防疫人員百感交集，從2019年底中國傳出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）以來，中央與地方縣市防疫人員一年多來的堅持努力，似乎就這樣被抹得一乾二淨，「對我們來說都是莫大的打擊。」

「發生疫情是任何人都不願意的事」，文中表示防疫人員也是人也會害怕，但必須深入本土個案接觸過的環境進行疫調，也必須安排接觸者隔離採檢，種種複雜過程非一般大眾可以想像，卻在因勞累身體出狀況時，「獲得的不是鼓勵和慰問，而是無意義的臆測。」

「我真的替我的同仁們感到不值」，文中表示努力防疫卻換來標籤上身，以及許多誤解責備，「防疫並不是動動嘴巴敲敲鍵盤就可以做到的事。」接著文中感謝指揮中心長官給桃園的支持，也謝謝曾鼓勵過防疫人員的民眾，「我們不需要什麼物資，只要一句簡單的『謝謝』、『辛苦了』，那都會成為我們重新堅強和振作的最大鼓勵。」

文末再對生活在桃園的人們感到抱歉，讓桃園人被挑上標籤了，但「同樣身為桃園人，我驕傲。」至於桃園市防疫專線與疾管署1922防疫專線，文末表示前者是由防疫人員輪值接聽，後者則有專門的話務中心團隊，建議民眾多上網查詢指揮中心或疾管署的公告資訊，而且由於每天電話爆量，「所以懇請大家，在您拿起電話的時候，請多花3分鐘平心靜氣的思考一下。」

該篇PO文於周日（24日）約11點半時上線，過去7小時內累積已破3000讚，許多網友紛紛回覆「辛苦了！感謝您們」、「辛苦默默付出的無名英雄們！大家一起加油，希望台灣能挺過這一波疫情」、「謝謝第一線的戰士。我們後勤螺絲也得上緊啦」、「謝謝你們的努力，才能讓台灣這麼好。」

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