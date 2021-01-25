部桃隔離對象擴大至5000人！　桃市府：緊急規劃全員動起來

▲部桃傳出群聚，指揮中心緊急說明，隔離超過5,000人。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社記者吳睿騏桃園24日電

衛生福利部桃園醫院群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心今晚宣布擴大隔離對象至5000人左右，桃園市政府民政局表示，居家隔離人數從來沒這麼多，市府會全員動起來作好準備。

桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19 ）群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個本土病例，為防範社區傳播，指揮中心晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

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民政局晚間表示，「居家隔離的人數從沒這麼多過」，面對年節期間增加的返台居家隔離人數，基層同仁的工作量原本就已增加，而戶口普查及部分考核等工作也都已先停擺，現在又加上新增的桃園醫院居家隔離者，民政局已經緊急規劃，會做好作戰準備。

民政局說，其實在疫情爆發初期，就已動員里幹事支援，協助服務居家檢疫及隔離作業，各區公所也會視情況調度人力。而負責替民眾聯繫防疫旅館的自治行政科，晚間也都有輪值員工提供服務，可說是全員動起來。

民政局指出，由於市府先前就已預測到過年前會有一波返台高峰，因此早就提早進行標案，並針對居家檢疫及隔離民眾，準備數量充足的防疫關懷包，要應付突然增加的大量居家隔離對象也沒有問題，並透過各區公所協調人力派送，有信心可以順利完成任務。