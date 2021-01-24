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部桃5000人要隔離！1922專線「被打爆」沒人接　衛福部推APP解套

記者趙于婷、沈繼昌、鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急宣布，擴大部立桃園醫院相關接觸者的居家隔離措施，1月9日到19日出院患者、陪病者和同住者都要居家隔離，預計5000人要進行居家隔離。對此，有桃園網友表示1922防疫專線完全打不通，等待10多分鐘仍沒人接。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部立桃園醫院感染還在積極防堵中。（圖／記者林敬旻攝）

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有網友在臉書社團「桃園爆報」表示，她得知要擴大隔離，因為符合自主隔離的限制，因此想打給1922聯繫諮詢，但電話卻一直打不通，「說要擴大隔離自行聯絡自主隔離，結果電話都沒人接，消息發布卻人手不夠引起大眾人心惶惶啊。」

▲▼1922。（圖／翻攝桃園爆報）

▲網友打1922專線都打不通。（圖／翻攝桃園爆報）

網友看完紛紛留言，「所以你是要自主隔離嗎？基層滿可憐的…等一下吧」、「居家隔離爆到5000人，打電話的人ㄧ定爆多」、「多點耐心，多一點體諒，工作人員一定忙翻了，自我管理先做起」、「我們家也打很久」、「大家互相體量ㄧ下」。

對此，發言人莊人祥表示，有預期打電話的民眾會增加，目前已經從約25人增加到60人值機，如果專線滿線，可以留言，專線人員後續會回電。

《ETtoday新聞雲》記者今晚9時20分許撥打1922專線，確實都沒有人接聽。桃園衛生局表示，1922是中央專線，桃園市民可撥打0800033355（3363270）。

此外，衛生福利部表示，1/6至1/19 間部桃的出院病人，及其陪病人員與出院後的同住家人，可透過「健康益友APP」諮詢，該APP屬於24小時線上平台，內由林口長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院、台南奇美醫院、高雄長庚醫院之急診專科醫師於線上值班，諮詢過程完全免費。

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▼衛生福利部推可24小時諮詢的線上APP平台。（圖／翻攝衛生福利部）

▲▼部桃5000人要隔離！1922專線「被打爆」10幾分鐘沒人接　衛生福利部推APP解套。（圖／翻攝衛生福利部）

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