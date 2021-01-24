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朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」　別再讓阿里不達的外國人進台灣

▲▼ 。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

▲朱學恒怒嗆至中央防疫措施，「為什麼不鎖國」。（圖／翻攝自朱學恒臉書）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急宣布，即起擴大部桃相關接觸者居家隔離措，預計會有5千人需要居家隔離。對此「宅神」朱學恒在臉書上怒批中央防疫措施，「為什麼不鎖國」，包括案883與案884都是境外移入的外國人，這些境外移入的外國人，都徒增國內醫護的負擔。

朱學恒在臉書發文表示，還記得去年台灣的防疫記者會嗎？那時公開透明有問必答，各國媒體對於天天開記者會告知一切，記者提問詳細說明都感到驚艷，結果現在被側翼弄到粉飾太平，歌功頌德，「我來問幾個直接的問題吧！」

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1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲部桃醫疫情緊急，已經擴大居家隔離5000人。（圖／指揮中心提供）

朱學恒說，真正的挺醫護他絕對支持，防疫津貼趕快發，不要再東扣西扣找理由，快發！給他們更多武器、更多休息時間！鎖國，不要再讓各種阿里不達的外國人進台灣，不要再增加醫護負擔！所有醫護想採檢全面免費，「我是納稅人我同意，國家幫忙出！」

朱學恒認為，國家應該補貼讓醫護可以短時間不用回家可以洗熱水澡可以睡覺的醫護休息站，桃園到現在還沒有還不做，「中央可以做啊！」側翼現在又在瘋狂做圖搞鬥爭，只會做圖挺醫護有個屁用，圖可以對抗變種嗎？「我還捐了幾千塊給醫護，你們咧？」是靠鍵盤對抗病毒嗎？側翼只會相信政府相信黨，有沒有側翼敢出來違背政府呼籲鎖國？「沒有嗎，因為你們不敢！」

朱學恒舉例， 案883為英國籍10多歲男性，2020年12月28日曾於當地確診，並自我隔離10天，2021年1月20日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫無症狀，個案今年1月21日接受「英國專案」採檢確診；同班機接觸者調查匡列中，案883並非台灣人，是個英國少年，很有可能得的是英國的高死亡率高傳染率變種B117病毒，在英國得病到在他飛來台灣在台灣確診時間不過23天，還導致機上接觸者被匡列調查。

朱學恒說，是誰這麼信心十足做的決定，讓一個染病確診不過才23的外國人可以堂而皇之闖過國門，威脅我國的醫護安全跟防疫能量？是不是太輕忽了？

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲朱學恒認為境外移入的案883與案884，顯示出邊境管理鬆散。（照／記者沈繼昌翻攝）

朱學恒再舉例，案884為美國籍20多歲女性學生，去年12月31日搭機來台進行語言文化交流，並於今年1月1日入境台灣，持有12月24日採檢陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，個案居家檢疫期滿後，於1月20日進行自費採檢確診，案884同樣也不是台灣人，

又是美國人，在全球疫情爆發狀況之下來台灣進行語言文化交流，「一定要在這個時候做嗎？」

而且她的國外陰性報告在入境時效期是7天前，根本應該當場遣返，是誰這麼信心十足做的決定，讓一個陰性證明根本過期的外國人可以堂而皇之闖過國門，威脅我國的醫護安全跟防疫能量？是不是太輕忽了？

朱學恒強調，更重要的是，我們講了又講應該把居家檢疫增加到21天，結果這個美國女學生根本就過了居家檢疫期間之後可以接觸到別人，自費檢驗才確診，如果她沒有自費檢驗就可以到處走了還會接觸多少人？而且陰性報告效期過了為何可以進台灣，有沒有特權？為什麼沒人敢提問？

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