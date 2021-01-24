連勝文要蔡英文向拜登認錯討疫苗　黃國昌看不下去：太離譜

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文表示，總統蔡英文應向美國總統拜登認錯，並請求提供疫苗給第一線人員施打。對此，前立委黃國昌直言，為了挑撥台美關係，胡亂牽拖至此，讓人看不下去。

「看到連勝文關於疫苗的發言，有些話，不吐不快。」黃國昌表示，病毒侵害人體，不會管你是支持哪個政黨的，爭取防疫疫苗，應該上下一心，共同努力，在這過程中，無論是拿疫苗來趁火打劫賺黑心錢，還是拿進口疫苗來挑撥台美關係，同樣令人不齒。

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

黃國昌指出，德國BioNTech疫苗的對台銷售，是美國Pfizer可以決定的嗎？ 明知不是，連勝文硬扯美國Pfizer，目的何在？德國BioNTech疫苗的台灣銷售權，由中國上海復星醫藥集團取得（因為復星醫藥有付費、也有參與增資認股），這是在資本市場簡單查證就可得知的公開資訊（BioNtech、Pfizer與復星醫藥，都是分別在美國與中國掛牌上市的公司，彼此的策略合作、投資與授權關係，從2020年3月就開始在各自掛牌的交易所陸續公告）。

黃國昌認為，正因為如此，台灣需要克服一些難關，才能順利從BioNTech取得德國原廠疫苗，因為這些困難，有人試圖在過程中上下其手牟利，也有人趁機為中國進行政治宣傳，無論何者，都是令人不齒之事。

黃國昌說，台灣取得BioNTech 疫苗進度延宕之事，的確有值得深究的政商因素與應負責的人，但扯到美國Pfizer身上，就太離譜了，Pfizer取得的，是「中港澳地區」與「台灣」之外市場的銷售權，與Pfizer何干？ 為了挑撥台美關係，胡亂牽拖至此，讓人看不下去。