「爭取日台友好」日本防衛副大臣分享蔡英文影片　他曾籲拜登挺台

▲中山泰秀在推特分享蔡英文的影片。（合成圖／推特、翻攝中山泰秀推特）

記者黃巈禾／台北報導

今年是日本311大地震10週年，總統蔡英文以錄影方式參加「台日友情101點燈活動」，強調十幾年來，台灣和日本延續互相關懷、協助的情誼，目前被疫情分離，但台日必攜手克服挑戰，台灣也會繼續為日本朋友加油。對此，日本防衛副大臣中山泰秀在推特上分享這支影片，並表示持續爭取日台友好。

中山泰秀表示，感謝蔡英文總統帶來令人感動的消息，地緣政治上，日本與台灣是命運共同體，有著自由、民主、法治與基本人權等共同價值，「我們是能共享法律、市場經濟的重要夥伴，我們會繼續爭取日台友好，讓台日的每一個人都能有幸福且和平穩定的生活」。

中山泰秀去年9月曾隨日本前首相森喜朗來台，出席故總統李登輝的告別追思禮拜。該年12月，他接受路透社訪問時表示，「我們擔心，中國的好鬥姿態會伸向香港以外地區。我認為下個目標之一，或大家都在擔心的就是台灣。」

中山泰秀受訪時呼籲，拜登應採取與卸任總統川普相似的對台立場，川普在任內無視北京政府反對，並強化與台灣的關係，大幅增加對台灣的軍售，還派遣高階官員訪台，增進美台友誼。

中山泰秀提到，中國和台灣是亞洲的一道紅線，假設中國跨越這道紅線，拜登會怎麼回應？「美國是民主國家的領袖，我十分想說：美國，要堅定！」而台灣的安全就是亞洲的這道紅線。