「你的boss從來不是醫護」　林鶴明：連勝文農曆春節後動作更多

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文拒絕兼任秘書長後頻頻發言，先指國民黨是丐幫，又在23日表示，自己的命是醫護人員救回來的，了解醫護人員的壓力與風險，總統蔡英文應向新老闆、美國總統拜登認錯，請求5萬支新冠疫苗。對此，民進黨副秘書長林鶴明認為，連勝文農曆春節後動作會更多。

林鶴明表示，連勝文一番美國boss的話，驚豔四座，相信在農曆春節後動作一定會越來越多，發言也會越來越強，因為這樣才有改變丐幫的機會。

林鶴明指出，連勝文說被台灣醫護人員救的，卻沒對那些酸言酸語醫護人員的楊志良和邱淑媞講幾句話，幫台灣醫護人員發聲，「因為你的boss從來不是台灣的醫護人員」。

林鶴明認為，連勝文拒絕江啟臣邀請當秘書長，還扯丐幫論，就是心中有盤算，「江啟臣不是你的boss，那你的boss跟你談了什麼呢？丐幫說極為精準，大家看懂了嗎？江啟臣至少想辦法要改變國民黨財務結構，逼到黨代表都出來要黨中央公佈財務薪水你就知道了」。

林鶴明直言，連勝文這一席丐幫說，可不是標籤連家是丐幫，而是告訴國民黨內其他人，在江啟臣領導的丐幫爭什麼？換人做，國民黨才會脫離丐幫，「不要小看這個切入點，國民黨很多人吃這套的，不信你問江主席，他一定露出苦笑」。

林鶴明提到，連勝文不是什麼壞人，跟台北市長柯文哲競選過程也不讓人討厭，家教良好，溫良恭儉讓不輸給前總統馬英九，但既然志於從政，就志氣一點，好好幹一些事業給大家看，別每次發言都像在幫boss發言，「我希望連勝文的boss就是他自己，不然等到他宣布參選國民黨黨主席時，人家一定會問這一題，你的boss是誰？」