牛轉乾坤迎新年　王平川、蔣崎君辦名師揮毫贈鄉親

▲台南市政顧問王平川、蔣崎君，在佳里金唐殿前，舉辦「牛轉乾坤迎新年」名家揮毫贈春聯活動，邀請台南書法名家翁銘宏等人，現場揮毫寫春聯，免費贈予市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

下個月即將邁入農曆新年，台南市政顧問王平川、蔣崎君，特在台南市佳里金唐殿舉辦名家揮毫贈春聯活動，邀請翁銘宏等多位書法名家到場揮毫，春聯免費贈送台南市民朋友，吸引眾多台南鄉親到場索取，讓書法家個個寫到手軟。

台南市政顧問王平川、蔣崎君，24日上午9時許在台南市佳里金唐殿前，舉辦一場「牛轉乾坤迎新年」名家揮毫贈春聯活動，特別邀請到台南書法名家翁銘宏等人，現場揮毫寫春聯，免費贈予市民朋友，在農曆春節時張貼，揮別因新冠肺炎疫情影響，衝擊國內生活經濟的一年，「牛轉乾坤」迎向牛年新的一年，帶來新希望、新契機，早日揮別疫情的陰霾，讓國泰民安。

這場活動持到中午，吸引眾多台南鄉親朋友到場排隊索取春聯，人潮洶湧讓現場揮毫的書法名家，個個寫到手軟，雖然翁銘宏老師等人十分辛苦揮毫，但看到民眾熱情期盼的神情，也甘之如飴。

據了解，佳里玉勅皇勅金唐殿位於台灣台南市佳里區，主祀朱、雷、殷府千歲，為台灣民間最盛行的王爺信仰之一，逢子、卯、午、酉年農曆正月主辦蕭壠香，為台灣三級古蹟。

濕髮、乾髮都適用



