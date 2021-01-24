　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

自封「網紅村」真的登上熱搜榜　當地政府摘牌：反對低俗

▲廣西玉林門口坡村有民眾自行搭起「網紅村」招牌。（圖／翻攝大陸網站）

▲廣西玉林門口坡村有民眾自行搭起「網紅村」招牌。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

廣西玉林門口坡村有民眾自行搭起「網紅村」招牌，引起網路熱議而登上熱搜榜，成為另類網紅。不過，當地政府工作人員表示，「網紅村」的牌子是一些村民自發行為，未經鎮政府同意，也未徵求其他村民的意見，「鎮政府工作人員已經摘掉牌子，並約談相關人員。」

▲門口坡村村民多數人在抖音上經營短影音及直播，內容以搞笑為主。（圖／翻攝大陸網站）

▲門口坡村村民多數人在抖音上經營短影音及直播，內容以搞笑為主。（圖／翻攝大陸網站）

《澎湃新聞》報導，門口坡村做直播的村民告訴記者，他之前在外面做生意，現在回家做直播。村裡的「東方不敗」有20多萬粉絲，是村裡最出名的「網紅」。該村民稱，「在收入方面，直播比打工好一點。」

▲門口坡村村民自行搭建的網紅村招牌已遭當地政府拆除，村民也遭到約談。（圖／翻攝大陸網站）

▲門口坡村村民自行搭建的網紅村招牌已遭當地政府拆除，村民也遭到約談。（圖／翻攝大陸網站）

門口坡村附近的一名村民表示，此前聽說過該村大多數人都拍影片、搞直播，也曾在抖音上看到過該村村民「在地上滾來滾去」的影片，「估計是想掙錢，直播能掙錢，附近其他村莊沒有明顯出現這種情況。」

對此，當地政府工作人員指出，約談是讓村民不要拍有傷風化、低俗的影片和直播，「正能量、傳播文化，我們是大力支持的，會讓村裡繼續跟進，瞭解看還有沒有這些情況。」

ET快訊
快訊／案889曾住院染疫「所有接觸者」列居家隔離　即刻起勿外
快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸
LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中上火線說明
單日15架次共機擾台！　再創今年新高
快訊／知名命理師昏迷「送醫搶救亡」！女友目睹嚇壞
快訊／疫情又生變？指揮中心1830緊急加開記者會　陳時中親上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

確診患者偽造檢測書企圖入境　陸駐紐約總領館爆亂象

自封「網紅村」真的登上熱搜榜　當地政府摘牌：反對低俗

山東金礦爆炸21人受困礦井　逃生通道提前打通11人獲救

佛門不清淨！陸尼姑夥同和尚殺人棄屍　逃亡21年被逮

陸男開無牌新車上路　街頭猛撞電動自行車釀4死6傷

北京醫院爆拒收「中高風險地區病患」　官媒發文砲轟

陸網友爆吉林通化物價瘋漲、斷糧　副市長道歉：物資配送不到位

放進去轉幾圈再拿出來！　她自爆「肛拭子」核酸採樣初體驗

台企老字號3C商場拼轉型　2021上海逆風佈局再拓5間店

進口櫻桃驗出新冠病毒還能吃嗎？　陸專家給答案

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

確診患者偽造檢測書企圖入境　陸駐紐約總領館爆亂象

自封「網紅村」真的登上熱搜榜　當地政府摘牌：反對低俗

山東金礦爆炸21人受困礦井　逃生通道提前打通11人獲救

佛門不清淨！陸尼姑夥同和尚殺人棄屍　逃亡21年被逮

陸男開無牌新車上路　街頭猛撞電動自行車釀4死6傷

北京醫院爆拒收「中高風險地區病患」　官媒發文砲轟

陸網友爆吉林通化物價瘋漲、斷糧　副市長道歉：物資配送不到位

放進去轉幾圈再拿出來！　她自爆「肛拭子」核酸採樣初體驗

台企老字號3C商場拼轉型　2021上海逆風佈局再拓5間店

進口櫻桃驗出新冠病毒還能吃嗎？　陸專家給答案

即刻起勿外出！2本土感染源不明「所有接觸者」列居家隔離14天

快訊／「3類族群」全列居家隔離！陳時中宣布擴大回溯醫院接觸者

桃園龜山小貨車光天化日丟廢棄傢具　監視器拍下惡行

爸靠近吸貓擼肚　喵皇完美防禦「一反擊」15萬網跟著痛

剛拿到鑰匙「新屋爆炸成廢墟」！　屋主要求退房：建商偷工減料

15架次共機擾台！殲16、蘇愷30、殲10全出動　再創今年單日新高

確診正妹挺醫護！「住院31天」感謝陪伴　激動哭：把我當家人照顧

LIVE／5小時內2場！部桃群聚再擴大　陳時中1830說明

先讓部桃醫護休息！名醫江坤俊開「乳癌特別門診」：我為妳治療

口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

大陸熱門新聞

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

皇帝精盡而亡　還被做成一道菜

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

90後台青掌門人坐擁「千億烏木王國」

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

22歲正妹搭網約車後失聯　

網購驚見活狗福袋：玩得起就下單

母不識字買千萬保險　女臥底查真相

母花千萬買保險 女兒進保險公司臥底揭欺詐真相

昆明「藍衣女記者」與歹徒對峙登熱搜：當天剛領記者證

本土病例每日增加　張文宏：上海防疫如陶瓷店抓老鼠

3歲男童「繩索套脖子」險釀悲劇

更多熱門

相關新聞

陸男開無牌新車上路　釀4死6傷車禍

陸男開無牌新車上路　釀4死6傷車禍

大陸廣西壯族自治區省會南寧市今（24日）下午發生一起重大車禍，一名汽車廠員工在駕車時，疑似操作不當，在道路上先後撞擊9輛電動自行車，造成4人死亡，6人受傷。

台企老字號3C商場拼轉型 2021上海逆風佈局再拓5間店

台企老字號3C商場拼轉型 2021上海逆風佈局再拓5間店

他挑戰「死亡辣雞麵」半碗放棄！超恐怖後果曝

他挑戰「死亡辣雞麵」半碗放棄！超恐怖後果曝

彰化人氣美女直播主「事業」令人Orz

彰化人氣美女直播主「事業」令人Orz

直播／愛馬仕黃夾克超好看

直播／愛馬仕黃夾克超好看

關鍵字：

網紅直播網紅村廣西

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

《玩很大》未播先道歉！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

楊丞琳分開李榮浩304天見面了！

拒絕79歲阿嬤求歡！他遭打死肢解

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面