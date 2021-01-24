自封「網紅村」真的登上熱搜榜　當地政府摘牌：反對低俗

▲廣西玉林門口坡村有民眾自行搭起「網紅村」招牌。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

廣西玉林門口坡村有民眾自行搭起「網紅村」招牌，引起網路熱議而登上熱搜榜，成為另類網紅。不過，當地政府工作人員表示，「網紅村」的牌子是一些村民自發行為，未經鎮政府同意，也未徵求其他村民的意見，「鎮政府工作人員已經摘掉牌子，並約談相關人員。」

▲門口坡村村民多數人在抖音上經營短影音及直播，內容以搞笑為主。（圖／翻攝大陸網站）

《澎湃新聞》報導，門口坡村做直播的村民告訴記者，他之前在外面做生意，現在回家做直播。村裡的「東方不敗」有20多萬粉絲，是村裡最出名的「網紅」。該村民稱，「在收入方面，直播比打工好一點。」

▲門口坡村村民自行搭建的網紅村招牌已遭當地政府拆除，村民也遭到約談。（圖／翻攝大陸網站）

門口坡村附近的一名村民表示，此前聽說過該村大多數人都拍影片、搞直播，也曾在抖音上看到過該村村民「在地上滾來滾去」的影片，「估計是想掙錢，直播能掙錢，附近其他村莊沒有明顯出現這種情況。」

對此，當地政府工作人員指出，約談是讓村民不要拍有傷風化、低俗的影片和直播，「正能量、傳播文化，我們是大力支持的，會讓村裡繼續跟進，瞭解看還有沒有這些情況。」