彰化人氣美女直播主「事業」令人Orz　無敵嫩肌「親自做這事」

記者唐詠絮／彰化報導

人美心更美！網路人氣直播美女黃昱蓁(蓁蓁)，也是台灣宏樹公益協會理事長，今(23)日帶領30多名粉絲志工2度南下彰化到伸港鄉，為獨居行動不便的阿公、阿嬤們作房屋內部修繕，打掃清潔、加裝熱水器、修剪指甲頭髮、添置家具及補給物資，還發放小紅包，要讓長輩過個好年。

▲網紅直播主蓁蓁。（圖／翻攝自蓁蓁臉書）

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▲宏樹公益協會到埔鹽為獨老修繕房子。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

宏樹公益協會曾在去(2020)年12月5日南下埔鹽，為西湖村民修建房屋，鄉長許文萍po文感謝，讓原本破舊不堪的房屋，變成一個能遮風擋雨的家，安穩度過寒冬，此次經由縣府轉介伸港有3案急需修繕，專程從台北南下，天未亮就到伸港鄉，為獨居的阿公阿嬤們添購全新熱水器並安裝，牽置管線配線，因阿公行動不便，有輔助四腳柺杖，屋內水泥門檻高低不平，需打掉，重新泥作！物資補給、修剪指甲頭髮，過程中蓁蓁也捲起袖子忙進忙出。

▲網紅直播主蓁蓁。（圖／台灣宏樹公益協會提供，以下同）

蓁蓁說，她原本是護理師，個性開朗愛唱歌，是長輩眼中的開心果，在7、8年前生了一場大病後，驚覺弱勢邊緣戶才是更應該救援的對象，於是放下最愛的護理師工作，開網路直播，到老人院當起志工，也因此結交這一群粉絲志工群，2018年成立全國性的「宏樹公益協會」。

網紅直播主蓁蓁捲起袖子協助。

蓁蓁強調，「因為愛，所以在」，大家有錢出錢，有力出力，今天結束伸港案後，下一站將繼續南下到嘉義，大家一起幫助需要幫助的人，這才是最重要的。

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