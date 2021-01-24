台企老字號3C商場拼轉型　2021上海逆風佈局再拓5間店

▲台商藍天集團新品牌樂之將於2021年在上海再拓5間店。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／台北－上海 連線報導

台商藍天集團在大陸以百腦匯3C商場起家，近年新零售市場崛起，集團也調整方向，打造「線上＋線下」沈浸式體驗的新品牌「樂之」購物中心，首創「有人味」的商品達人一條龍服務，提供商品咨詢、開箱、使用指導等售前服務及一對一售後服務。樂之營運中心總監陳慧倫表示，經歷5年的摸索和成長，決定在2021年於上海再拓5間門市。

▲購物中心內打造女性消費空間，滿足不同屬性消費者需求。（圖／受訪者提供）

據了解，樂之2021年上海展店計畫的首店選在新晉網紅打卡聖地上生新所內。陳慧倫提到，這裡擁有獨特的人文和藝術氣息，包括百年歷史的「英制」露天游泳池，孫科別墅等園內建築都保留了原始風格，「近期日本的蔦屋書店也入駐了上生新所，這家來自日本東京代官山的Tsutaya書店，也是一個文藝青年的聚集之地。」

▲樂之營運中心總監陳慧倫（圖右）。（圖／受訪者提供）

有別於百腦匯式的百貨型3C商城，樂之被定位為科技潮品店，主攻年輕人市場，包括親子互動空間、女性消費空間等，符合年輕人潮流思維的概念，都將導入新門市裡，打造沈浸式體驗空間。

▲樂之被定位為科技潮品店，主攻年輕人市場。（圖／受訪者提供）

大陸新零售市場近年逐漸從線上再回歸線下，人與人之間有溫度的服務再度興起。對此，樂之為強調台灣的服務優勢理念，也推出以舊換新補貼、一站式售後服務等體驗，再加上現場使用教學，專業指導及考證服務等，目的便是為了要將實體經濟的劣勢轉換為新藍海。