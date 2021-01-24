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網紅挑戰「死亡辣雞麵」半碗放棄！　牙齦麻痺左耳重聽：找到極限

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲霸拉吃泡麵「身體失常2天」。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

韓國泡麵近年在全球颳起風潮，許多口味都是「辣還要更辣」，因此網路上也有許多人藉此挑戰自我極限。英國一名平常就愛吃辣的網紅決定網購一包「死亡泡麵」來吃，結果辣度超出預期，竟然出現牙齦麻痺、喉嚨收緊、全身燙辣的地獄感受，左耳更發生問題，直到第3天才漸漸恢復正常。

英國部落客霸拉（Reemul Balla)在新聞網站「MyLondon」撰稿，他先表示自家一直都有吃辣的習慣，從小冰箱裡就擺滿了各式各樣的辣椒，和它們的「各種狀態」，包括辣椒粉、乾燥辣椒、生辣椒、油封辣椒等，種類多達10多樣，因此喜歡吃辣之外也挺能吃辣。

霸拉表示，一天他在YouTube上看見其他網紅在試吃「三養超辣雞麵」（Samyang Korean Spicy Noodles），網紅吃下了15包的「死亡拉麵」，在鏡頭前翻來滾去痛苦不堪的樣子，讓霸拉心中不禁油然興起一股念頭，「好想吃啊」。

於是霸拉在亞馬遜（Amazon）網購了一包2倍辣的「三養超辣雞麵」，並做了一番開箱，然後在裡面加入蔬菜和蛋，在心理上安慰自己「吃得健康一點」。他說第一口吃下泡麵時 ，起初味道還不錯，只有輕微咳嗽， 但後勁突然襲來，之後他決定先把雞蛋吃掉看能否緩解感覺，結果一點效果也沒有，吃了半碗後就舉白旗投降了。

霸拉描述身體機能被辣得一度失常的情況，他的牙齦麻痺、喉嚨強烈收縮，感覺體內發燙的程度和脹紅的臉頰一樣燙，他還一度用手不斷搧風，希望能降低體溫；然而隔天情況更嚴重，他的左耳只要碰到就痛，開始出現重聽、耳鳴，甚至只要動動下顎就痛不欲生。

這樣的情況直到第3天後才消退，「我肯定知道我的極限到哪了」，身體恢復正常的霸拉上網搜尋發現，還有不少人也出現和他同樣的情況。他說若有想嘗試「死亡泡麵」的人，網路上就可以找得到，但後果自負。

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