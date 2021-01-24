聽見「房子裂開」恐怖聲！她逃命衝出家門　驚見「大洞噬屋」垮了

記者詹雅婷／綜合報導

英國各地近來降下暴雨，曼徹斯特21日一處社區住房突然崩壞，外牆整面垮掉、天花板塌陷。憶起事發當下的驚險瞬間，56歲單親媽媽透露，當時先是聽到隔壁屋子裂開的聲音，緊接著自家天花板開始坍塌，立刻衝出家門逃命。

綜合每日郵報等外媒報導，這起事件早在20日就出現預兆，當晚路面突然出現大洞，直接吞噬一輛停放在路邊的汽車，所幸並未造成人員傷亡。但到了21日這天，周邊住屋出現坍塌事件，依據目擊者的說法，事發當下發出一聲巨響。

56歲單親媽媽絲坎倫（Bernie Scanlon）表示，當時她正在屋內，先是聽到隔壁房子傳出塌陷聲音，隨即跑到窗邊確認狀況，但卻只見屋外的人大喊「快出去」，加上發現家中天花板開始垮，牆壁出現剝落狀況，還聽到屋子裂開的聲音，「當時我想，如果現在不出去，就再也出不去了」，隨即逃命衝出家門。

沒過幾分鐘，絲坎倫住家磚石結構分裂，牆壁窗戶分離，整棟房子崩壞。她坦言，這是她的第一個住家，拚命工作省錢，努力還清房貸，但如今失去所有的一切，希望至少能返回殘破家中拿取值錢的東西。

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