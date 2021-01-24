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晚上禁食能瘦嗎？日本研究曝恐怖後果　17%女性變胖與「晚餐習慣」有關

▲▼餐點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本研究發現，不吃晚餐反而會導致體重增加。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

許多人為了減肥，會選擇「晚上禁食」的方法，以減少熱量攝取。日本大阪大學最近對2萬6433名年齡在18歲及以上的男女，進行了3年的觀察後發現，從長遠來看，不吃晚餐可能會帶來反效果，反而讓體重增加。

據福斯新聞報導，這份最近發布在《營養學》（Nutrients）期刊上的日本研究顯示，在1萬7573名男性和8860名女性中，有10.8%體重增加的男性研究參與者和17.1%體重增加的女性研究參與者的主要共同點是不吃晚餐，因此研究認為，與不吃早餐和午餐相比，不吃晚餐更有可能導致體重增加。

▲▼減肥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究人員認為，跳餐反而會讓人攝取更多熱量，進而導致肥胖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究也發現，體重增加的參與者除了不吃晚餐外，他們也比那些定期吃晚餐的人更頻繁地跳過其他餐。另外，他們之中很大一部分人年紀較大、超重、睡眠較少、酗酒或抽煙較多。研究人員尚未釐清不吃晚餐與體重增加之間的關聯，但他們推斷，不吃晚餐可能會讓人產生更多的飢餓感，並導致他們在其他時候攝取更多卡路里，或發生食慾不受控的情況。

研究人員指出，目前可以確定的是，不進食的方法不止無法讓人成功減肥，反而還是導致體重增加和肥胖的重要因素，而這項研究結果也表明了，除了過去曾被熱議的「要吃早餐」外，「吃晚餐」也許同樣是預防肥胖的重要生活方式。

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日本日韓要聞減肥肥胖晚上禁食

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