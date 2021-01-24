鄭文燦訪視中壢天晟醫院　對醫療人員付出致上最高敬意

▲桃園市長鄭文燦慰問天晟醫院。（圖／桃園市政府衛生局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市鄭文燦市長24日利用假日門診沒有病患時，到中壢區天晟醫院慰問醫護人員，給予加油打氣，感謝第一線醫療人員堅守崗位，守護民眾的健康，並代表市民對醫療人員的付出致上最高謝意。

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▲鄭文燦肯定天晟醫院第一時間配合啟動緊急應變聯絡網絡，提升多線醫護人力。（圖／桃園市政府衛生局提供）

鄭文燦表示，隨著全球COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎)之延燒，桃園為國境之門所在地，在防疫的地理位置上，扮演重要的角色，中壢區現居住約42萬人口約占桃園市總人口數18.6%。天晟醫院是中壢區唯一的區域級教學醫院，身負了重大的醫療照護責任。

▲衛生局呼籲在疫情嚴峻時刻，再次呼籲桃園市民注意自身健康。（圖／桃園市政府衛生局提供）

在部立桃園醫院感染事件，鄭文燦肯定天晟醫院第一時間配合啟動緊急應變聯絡網絡，提升多線醫護人力，執行分艙分流感染管制措施；此外，天晟醫院更為桃園市首波引進鼻咽採檢機器人的醫院，藉由科技化設備的導入，降低醫事人員接觸傳染源的機會，為醫事人員提供更加安全的防疫環境。

衛生局王文彥局長表示，在疫情嚴峻時刻，再次呼籲桃園市民注意自身健康，目前已知個案罹患新型冠狀病毒感染症狀之臨床表現為發燒、四肢無力，呼吸道症狀以乾咳為主，有些人可能出現呼吸困難、腸胃道症狀（多數以腹瀉症狀表現）或嗅覺、味覺喪失（或異常）等症狀。民眾應強化「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確佩戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會。

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