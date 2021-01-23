家樂福中壢店購物供拋棄式手套　鄭文燦讚落實防疫：桃園沒封城

▲家樂福特別準備一次性衛生手套，讓民眾在採買時能夠降低接觸風險。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日視察家樂福中壢店防疫工作表示，家樂福的防疫規定相當落實，設置單一入口、強制戴口罩，美食區及化妝品區皆禁止試吃、試用，而賣場內的手扶梯也增加消毒頻率，每4小時就消毒一次，他感謝家樂福在第一時間全面落實防疫對策，提供顧客更安全的購物環境。

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▲家樂福準備一次性衛生手套，讓民眾在採買時能夠降低接觸風險。（圖／市府提供）

另外，家樂福也相當貼心，特別準備一次性衛生手套，讓民眾在採買時能夠降低接觸風險，賣場內採買的民眾沒有減少，餐廳、美食、生鮮等區域皆有按照防疫規定來百分之百落實，讓他相當放心。

▲家樂福全面落實防疫對策。（圖／市府提供）



鄭市長提到，桃園提高等級做好社區防疫的工作，減少大型集會以及群聚活動，但桃園不是疫區，桃園也沒有封城，市民只要做好防疫的規定，仍然可以正常生活。

對於部立桃園醫院自願留守的護理師葉佳燕，部桃醫護同仁的表現牽動全國人民的心情，他請院方要特別鼓勵現在還留守的醫護人員，所以目前士氣非常好，他也會繼續當部桃的後盾。包括市府顧問張肇良、經發局長郭裕信、中壢區長鄭詩鈿、家樂福北南區經理黃翠華等均一同視察。

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