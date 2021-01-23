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鄭文燦赴林口長庚打氣…「無助防疫別分心」！回擊邱淑媞4邏輯錯誤

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

為因應全台疫情升溫，桃園市長鄭文燦今（23日）上午特地到林口長庚醫院視察，替前線醫護人員打氣，同時也為在部桃群聚事件爆發後，林口長庚扮演相當重要的後盾、協助收治許多病患表達感謝。另針對前國健署長邱淑媞昨在臉書羅列4點「致命邏輯錯誤」批評防疫一事，鄭文燦則呼籲，目前防疫最需要的就是同心、團結，給予醫護、防疫團隊支持，「無助防疫的不要分心，台灣只有一個，要彼此珍惜、疼惜！」

▲▼桃園市長鄭文燦前往林口長庚視察，替前線醫護、防疫人員打氣。（圖／記者陳雕文攝）

▲桃園市長鄭文燦今前往林口長庚替前線醫護打氣。（圖／記者陳雕文攝）

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鄭文燦今早10時許抵達林口長庚醫院視察，表示林口長庚在這場防疫戰爭裡，扮演相當關鍵的腳色，不只收治的重症病患是全國第一，其檢驗量能也是全國第一，在研發方面，林口長庚針對新冠肺炎的研究更有71篇國際論文登上世界主要醫學雜誌；在部桃群聚感染事件爆發後，眾多病患急須轉往他院治療，林口長庚就是最重要的後盾，全力支援部桃，鄭文燦對此表示感謝。

鄭文燦說，昨與部桃院長、指揮官透過視訊電話互動，必須修正一下先前的說法，目前桃園市共有11家責任醫院收治確診患者，全桃園總收治數為226位，占了全國的1/4，而其中部桃收治的確診人數不是114位，114這數字是衛生局做疫調時，設籍桃園市的人數，若加上非設籍桃園市、也在部桃治療的確診者，共有169位，再加上還有7位是部桃先收治，後來轉往他院的患者，因此若以169位來計算，部桃收治的量能將近全國的1/5。

此外，曾在SARS期間擔任「和平封院」決策人之一的邱淑媞昨夜於臉書批評此次中央流行疫情指揮中心的防疫作為，列出4大項「致命邏輯錯誤」，包括，同院接觸者採居家隔離危及醫護家人、院內爆發群聚後應採「只進不出」或「不進不出」阻斷傳播、指揮中心應採「一人一室」將陰性病人隔離治療、以及立即擴大社區採檢等；該則PO文一出，立即引起網友憤怒洗版。

▲▼桃園市長鄭文燦前往林口長庚視察，替前線醫護、防疫人員打氣。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄭文燦上午10時許抵達林口長庚。（圖／記者陳雕文攝）

針對邱淑媞的批評，鄭文燦則表示，不論是部桃的醫護人員、或是前線防疫人員，這一年來都非常辛苦，在醫院爆發群聚後，必須以最高標準、最快時間完成防疫對策，中央流行疫情指揮中心都很有計畫、步驟，一項項去完成，而地方則全力支持配合，完成工作，「我的立場是，如何幫助疫情度過、控制、追蹤，採取防疫同心、團結的對策，現在最需要給防疫團隊更多的加油打氣，任何有助於防疫的工作都要支持，無助防疫的則不要分心。」

鄭文燦說，此次部桃患者轉院，其中就有20位送到林口長庚，醫院能夠同心協防疫情很不容易，希望國人能給予支持，「台灣只有一個，要彼此珍惜，以此為出發點處理所有事情，我相信會更好，我有信心能度過黑暗！」

另對於確診患者案881曾因牙痛到林口長庚就診，經採檢後確認染疫一事，林口長庚副院長邱政洵表示，該患者被匡列居家隔離，所以出現牙痛症狀後透過救護車直接送到院就診，經採檢確認後，透過獨立動線至負壓病房接受治療，全程都完全根據SOP，且是獨立動線，沒有進到牙科與醫院，「我們一切遵照中央流行疫情指揮中心與衛生局，大家一起同心防疫。」

▼林口長庚副院長邱政洵。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼桃園市長鄭文燦前往林口長庚視察，替前線醫護、防疫人員打氣。（圖／記者陳雕文攝）

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