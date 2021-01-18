「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

▲本身有脹氣與胃酸過多者，建議少飲用氣泡水。

文／華人健康網

時下流行的氣泡水能增加口感，不少粉領新貴也將其視為減重飲水的新選擇！消化科醫師表示，氣泡水並非人人適合飲用，尤其，有兩種人不能把氣泡水當水喝。因為一旦大量的氣體喝進胃裡，再逆向經由食道排出過程，會誘發胃食道逆流，本身有脹氣與胃酸過多者，建議少飲用。

1名30多歲陳小姐，最近因常「打嗝」問題至安南醫院消化科看診。陳小姐自訴三餐正常，吃東西時間充裕、自身個性不算急躁、工作壓力亦中等，看似無理由造成突然脹氣。再細問下發現陳小姐最近購買氣泡水機，因此每天都喝自製氣泡水來代替開水。自製氣泡水口感佳又沒有飲料中的糖分，又可補充水分，對於排斥平淡無味白開水又「卡卡」計較熱量多寡的陳小姐十分有吸引力。

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「打嗝」、「噯氣」差別在哪裡？

收治患者的是安南醫院消化科主治醫師黃文威，於門診細問病況後發現，患者並非是「打嗝」問題，而是「噯氣」問題，儘管兩者都會造成個人甚至社交上困擾，但兩者問題截然不同。

黃文威醫師指出，表示，「打嗝」是橫膈膜和肋間肌間歇性、規律地痙攣收縮，造成突然吸氣後聲門關閉，發出急促「ㄜㄜ」聲音，病人本身很難自己控制。另外，「噯氣」則是氣體從食道及胃中排出來，伴隨較舒緩且長的「ㄜㄜ」聲，病人可自己控制。

肚子都是空氣就像台語說的「膨風」，這些空氣又從哪裡來呢？實際上多半是由於現代生活步調緊湊、自己在飲食上狼吞虎嚥，或邊吃還邊聊天，或容易緊張的朋友不知不覺中吞下大量空氣，其次才是因腸內菌或食物分解而產生空氣。

氣泡水是將二氧化碳打入水中，喝多容易脹氣

黃文威醫師表示，氣泡水是將二氧化碳打入水中，因此喝多難免脹氣，不時會有氣體排出，如賁門常開還可能增加胃酸逆流機率。提醒，若自身屬於易脹氣或胃食道逆流體質者，飲用氣泡水自身更應該酌量為宜。

此外，亦有研究發現，服用藥物搭配氣泡水，藥物的人體吸收率會比白開水快。簡言之，要減少脹氣噯氣問題，飲食方面要細嚼慢嚥、吃飯時少說話、維持情緒穩定、避免吞入過多氣體機會，加上適度運動幫助胃腸消化及排空，氣泡水適量即可，不宜過量以免體內存在太多空氣。

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