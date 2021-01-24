垃圾桶撿起來繼續用！鳳山香腸攤「紙盤噁炸真相」曝…當地人狂嘔

▲知名香腸攤被爆出重複用免洗盤。與本文無關。（示意圖／記者魏有德攝）



記者黃可昀／綜合報導

為了方便與衛生起見，有些路邊攤會使用免洗餐具盛裝食物，但竟然有著名小販被爆出「紙盤沖一沖繼續用」！高雄鳳山有一家當地人常光顧的香腸攤，名氣大到觀光客也會特地來朝聖，最近卻被常客發現衛生出包，「老闆疑似都會將客人吃過的紙盤用水洗回收」。

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▲還從垃圾桶裡撿起來。（圖／翻攝自Google評論）



一名高雄人向《ETtoday新聞雲》投訴，他很常到鳳山某香腸攤光顧，但吃了很長一段時間後，竟然發現平常老闆拿來裝香腸的紙盤是「上一位客人用過的」，正常來說這種免洗紙盤都是一次性，用過就要丟掉，但老闆竟然收回來用水沖一沖，繼續裝給下一個客人。

▲不只一人反映過衛生問題。（圖／翻攝自Google評論）



實際查詢這家香腸攤的Google評論，確實有不少人反映過衛生問題，包括食物裡面有髒汙、磚瓦碎片、毛髮等等，還有其他人當場目睹「丟進垃圾桶的一次性紙盤被撿起來洗，很是震撼」，重複利用是好事，但從垃圾桶撿起來洗一洗再給客人用，這就不叫環保了，而是明顯衛生控管出問題。

這則評論是在10個月前所發布，9個月前也有人指控「紙盤洗一洗被重複使用？」近日再度被抓包重複用免洗紙盤，由此可知這狀況經過了10個月仍未改善，但在Google上還是有4.3顆星的高分，不少人稱讚口味確實很吸引人，衛生條件則是有待加強。