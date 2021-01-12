寒流吃火鍋超爽！一看塑膠湯匙「編號有玄機」...6號千萬別用

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

天冷喝熱湯、吃火鍋暖胃，讓人格外有種幸福感，不過食用時若需用到免洗餐具，那麼最好留意一下上面的編號，像是6號塑膠湯匙，耐熱溫度最高90℃，若碰到高溫液體，就可能會溶出致癌物質。

事實上，塑膠湯匙上面的編號，就是塑膠的編號，這是環保署為了讓回收流程更順暢，所以要求廠商標示出1-7的辨識碼。

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其中，免洗餐具上最常看到「編號5號」，它是聚丙烯（PP，Polypropylene），化學結構和PE相似，不過耐熱溫度高一點，大約100-130℃，都不會出現變形的情況；另外，像是手搖飲杯、布丁杯、水桶、垃圾桶及一些實驗用耗材，也都是由PP製成。

不過，若是塑膠湯匙上的編號為6號，那麼就得要小心了，6號為聚苯乙烯（PS，Polystyrene），有未發泡和發泡兩種，未發泡的PS用於部分免洗餐具，像是免洗杯、沙拉盒、泡麵碗、蛋盒等，也用於建材、文具等；發泡後的則是「保麗龍」。而PS耐溫落在70-90℃，所以在吃熱食時，最好避免使用，免得溶出致癌物。

值得注意的是，耐熱溫度指的是「不會變形」的溫度，至於是否完全不會溶出化學物質，就無法保證了，且隨著使用時間越長，塑膠本身會劣化，耐熱溫度相對也會降低。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

1號：PET

．聚乙烯對苯二甲酸酯（Polyethylene Terephthalate）

．硬度夠、質量輕、耐酸耐鹼，但不耐熱，耐熱60-85℃

．ex.寶特瓶

2號：HDPE

．高密度聚乙烯（PE，Polyethylene）

．硬度較大、耐酸耐鹼、耐熱90-110℃

．ex.半透明或不透明的塑膠瓶

4號：LDPE

．低密度聚乙烯（PE，Polyethylene）

．可塑性高、耐熱溫度不如HDPE，大約在70-90℃

．ex.塑膠袋、保鮮膜

3號：PVC

．聚氯乙烯（PVC，Polyvinylchloride）

．可藉由添加塑化劑改變軟硬程度，耐熱60-80℃

．ex.門、窗、水管、信用卡；軟管水管、雨衣、保鮮膜、電線絕緣外層

5號：PP

．聚丙烯（PP，Polypropylene）

．化學結構和PE類似，耐熱溫度100-140℃

．ex.手搖飲杯、垃圾桶、購物籃

6號：PS

．聚苯乙烯（PS，Polystyrene）

．耐熱溫度70-90℃。分為未發泡、發泡兩種，未發泡用於免洗餐具、泡麵碗等；發泡則為保麗龍

．ex.免洗杯、沙拉盒、蛋盒

7號：其他類

．美耐皿樹脂、聚碳酸酯（Polycarbonate）、聚乳酸（PLA，PolylacticAcid）等

．美耐皿樹脂（melamine）就是三聚氰胺，耐熱溫度110-130℃。