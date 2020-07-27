小貨車右偏肇禍！大里香腸嬤遭撞頭部撕裂傷　駕駛稱「恍神」

▲小貨車恍神衝撞路邊汽車波及香腸嬤，造成老婦受傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

黃姓男子27日開著小貨車送雞蛋，經過大里塗城福德宮時，竟右偏撞上路邊汽車並波及一旁做生意的「香腸嬤」，造成她頭部撕裂傷，車上雞蛋也破了好幾顆。警方初步調查，黃男沒酒駕，供稱是「一時恍神」，肇事原因仍有待釐清。

台中市消防局今天近中午時獲報，大里區美群北路到塗城福德宮處，有一輛小貨車衝撞路邊的香腸攤，造成攤位老闆62歲婦人當場受傷。消防隊立刻出動人車到場，經初步檢傷發現她額頭有撕裂傷，四肢也有擦傷，意識還算清楚，同時驚魂未定地向警消說「她被人撞，頭很痛！」所幸送醫治療後無生命危險。

▲小貨車恍神衝撞路邊汽車波及香腸嬤，車上雞蛋也因此破蛋。（圖／民眾提供）

▲香腸嬤在現場擺攤多年相安無事，竟無辜遭撞傷。（圖／翻攝Google Map）

黃男向警方供稱，他當時直行卻一時恍神，車就往右偏，然後就撞上停在路邊的汽車。警方也現場進行酒測，排除黃男酒駕，隨後帶回派出所。

警方表示，肇事原因有待釐清，另也呼籲駕駛人，上路應保持良好精神，還有要注意車前狀況，以免任何意外事故發生。

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