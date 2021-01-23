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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣批蔡英文只想「保住黃捷」　不擔心防疫與食安

▲▼吳子嘉認為，黃捷在罷免案中存活機率很低。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝自黃捷員臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣23日傍晚前往高雄左營果貿社區公投連署點，慰勉工作人員並呼籲高雄鄉親踴躍參與連署。江啟臣表示，上週原本以為總統蔡英文會在民進黨中常會說要如何守住疫情，但最後卻是說要守住黃捷，蔡英文不擔心人民的健康與食安，只擔心黃捷罷免案，讓人民寒心。

江啟臣強調，民進黨上下沒人敢反對蔡英文開放萊豬的決定，只剩下公投一途，現在實際上已是「小市民對大總統」之戰，唯有全民透過一張張的連署書向蔡英文說不。才能讓政府正視超過七成的反萊豬民意！

反萊豬等兩項公投案第二階段連署擴大宣講活動今日下午至高雄果貿社區連署點展開，兼任高雄市黨部主委的組發會主委李哲華、黃復興黨部主委臧幼俠、文傳會副主委鄭照新、高雄市黨部副主委曹桓榮等黨務幹部出席，國家政策研究基金會副董事長連勝文、反萊豬醫師蘇偉碩也特別參與助講，在地的立委吳怡玎、高雄市議長曾麗燕也率多位市議員到場相挺。

江啟臣指出，來到高雄很溫暖，但對蔡政府卻極為心寒；上週原本以為蔡英文會在民進黨中常會說要如何守住疫情，但最後卻是說要守住黃捷，蔡英文不擔心人民的健康與食安，只擔心黃捷罷免案，讓人民寒心。

江啟臣表示，原本國民黨想讓蔡政府有台階下，重新跟其他國家談暫緩萊豬進口，或在立院擋下萊豬進口的行政命令，但過程與結果卻顯示只要民進黨決定了就算，蔡政府看不到高達7成反萊豬民意，除了在立院以多數暴力碾壓通過萊豬進口，行政院還不讓縣市政府以自治條例規範萊豬零檢出。

江啟臣強調，國民黨跟民意站在一起，迄今已收到超過22萬份連署書，希望本週末能超過25萬份，越多民眾的參與，才能讓蔡政府看到民意，讓人民來幫政府收拾殘局，讓人民自己用公投票下架開放萊豬政策。

江啟臣並分享兩個願望，一是盼望疫情快平息，第二就是趕出萊豬；他強調，蔡英文給人民萊豬元年，全民就在今年828終結萊豬元年，期盼大家共同努力反萊豬、拼公投。

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