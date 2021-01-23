營造安全健康校園 台南長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式

▲長榮大學舉辦國際安全學校認證啟動儀式，台南市長黃偉哲、台南市警局局長方仰寧、消防局局長李明峯等人共同參與，並簽署安全承諾書，展現打造國際安全學校的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

為營造安全與健康的校園，長榮大學23日舉辦國際安全學校認證啟動儀式，台南市長黃偉哲、台南市警局局長方仰寧、消防局局長李明峯、少年警察隊隊長蔡崇憲、國際安全社區亞洲支持中心網絡主席白璐、金華里里長柯崑城等貴賓皆共同參與，並簽署安全承諾書，展現打造國際安全學校的決心。

現場也進行校園安全簡報，並播放無人機巡視校園畫面與擺放夜間巡守增配備宏佳騰電動機車，展現校方在校園安全推動的準備。

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市長黃偉哲表示，推動安全上，除了校園內部外，還有許多相關單位需共同合作，以保障師生安全。金華里作為安全社區的代表，希望安全一方面推到社區，另一方面能推到學校。他感謝長榮大學能發揮社會責任，進行國際安全學校認證，市政府將會全力支持。

國際安全社區亞洲支持中心網絡主席白璐指出，選擇今天123自由日，具有獨特的意義，自由強調了免於束縛，在安全規範下，要免於受傷與免於傷害的自由。以大學來講，包含了實驗室，學校還有很多活動，生活也需注意安全，大學生除了校內安全外，還包括校外安全，透過今天啟動儀式，可以宣示免於受傷，以朝向更安全的環境為目標，這部分還包含人的行為與觀念，都要符合安全。她期望在台南市能持續建立安全文化，讓人們提到台南就能聯想到是一個安全城市。

金華里里長柯崑城以推動安全社區為例，強調如何建立一套制度在社區或學校讓意外事故能夠降低，今天能看到這麼多人願意參加，這已經代表成功一半。他也感謝市政府的協助，讓金華里推動安全社區能順利達成，未來期望能有機會能辦亞洲區的安全社區論壇大會，逐步推動到台南市各社區，讓台南市成為一個安全城市。

長榮大學董事長楊四海特別引用世界人權宣言，人人有權享有生命、自由和人身安全，也強調法律之前人人平等，並有權享受法律的平等保護，不受任何歧視。他鼓勵並要求長榮大學全體要在校安事件後，要化被動為主動，要化消極為積極，要把全體學生看成是自己子女，唯有如此，才能把危機化為轉機。目前已特別加強學校各處安全措施，期許長榮大學能永續經營，再次榮神益人。最後，他也向馬來西亞連線觀看本日啟動儀式的鍾同學父母問好，願他們能平安喜樂。

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