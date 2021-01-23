防疫再升級！　進入台南市醫療院所前需出示健保卡確保院內安全

▲台南市衛生局指出，為因應疫情升高情況，1月25日起，民眾要出入台南市各醫療院所，需出示健保卡，以維護確保院內安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，為因應疫情升高情況，1月25日起，民眾要出入台南市各醫療院所，需出示健保卡，以維護確保院內安全。

中央流行疫情指揮中心表示，自1月20日起強化醫療院所門禁管制措施，主要措施包含：限縮探病時間為1個時段（每名病人最多2名訪客）、陪病者限1名等。台南市超前部署，為維護醫療院所安全，避免群聚感染事件發生，自1月25日（星期一）起，結合轄內各醫療院所，一般民眾需於門口出示健保卡過卡才能進入。指揮中心也針對1月6日至1月19日由北部某群聚醫院綠區出院病人之健保卡註記「自主健康管理」專案對象，請各醫療院所應注意詢問接觸史，以提供適切之醫療服務。

台南市衛生局再次呼籲請居家隔離、居家檢疫及自主健康管理者，於管理期間禁止至醫院陪病；倘若有探病需求，請依「開放民眾自費檢驗COVID-19（新冠肺炎）申請規定」撥打防疫專線06-2880180安排自費採檢相關事宜。另請自主健康管理者應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，並延後非急迫需求之醫療或檢查，但若出現COVID-19相關症狀有就醫需求，不得自行進入醫院，請撥打局防疫專線06-2880180，由專人安排前往就醫。

濕敷、乾擦都好用

