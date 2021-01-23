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台南白河警優質服務表現　連日本留學生都比讚！

▲台南市白河分局22日晚上8時起特別規劃春風專案、護果專案，維護轄區治安，並對日本大學生提供服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河分局22日晚上8時起特別規劃春風專案、護果專案，維護轄區治安，並對日本大學生提供服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

學童寒假開始的第一個小周末，台南市白河分局22日晚上8時起特別規劃春風專案對分局轄區內電子遊戲場、網咖等有治安顧慮與影響青少年身心健康、易聚集滋事之場所等，同步執行擴大臨檢，針對店內客人逐一盤檢查證身分，查察取締是否有深夜容留青少年逗留等不法情事，保護淨化青少年成長環境及杜絕被害。

▲台南市白河分局22日晚上8時起特別規劃春風專案、護果專案，維護轄區治安，並對日本大學生提供服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

臨檢完畢後，白河分局也特別針對轄內各農產特區，如東山區之洋香瓜、玉米、火龍果園區、白河區之柳丁、柑橘園區、後壁區之芭樂、香蕉園區，全面實施深夜「護果」防竊巡守，以具體之勤務作為來保護每位農民之心血財產。

▲台南市白河分局22日晚上8時起特別規劃春風專案、護果專案，維護轄區治安，並對日本大學生提供服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在各區實施重點守望處所，東山分駐所黃志賢所長也在165線北馬段巧見2名大學生深夜徒步行走於道路，主動上前關懷才得知為日本籍之交流大學生，現就讀高雄某科技大學，寒假因疫情無法返回日本，乃2人相約要以徒步方式走玩至台北，以深刻體略台灣風土民情。員警見其夜間行走道路，無任何警示燈光易生危險，且夜深尚無決定休息處所，乃邀請至派出所稍作休息，提供熱飲及點心供其補充體力，並送其每人各1具隨身警示燈，保護其夜間行走安全。

▲台南市白河分局22日晚上8時起特別規劃春風專案、護果專案，維護轄區治安，並對日本大學生提供服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在互動中也讓2名外籍學生深刻感到台灣警察之優質服務熱忱，並歡喜一同合影留念；另白河派出所陳永旺所長也在巡邏中攔查發現1名協尋少年帶回處理，種種優良表現，均展現員警認真服勤、為民服務之優質形象。

白河分局長陳明宏表示，員警同仁在各項勤務中，主動積極為民服務工作、落實可疑人等盤查，一個細心的關懷詢問及主動幫忙，都可以成為一位良好國民外交大使。另外110年加強重要節日安全維護工作即將開始，白河分局也將持續朝著「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」之目標來精進各項警政作為，讓民眾安心歡喜好過年。

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