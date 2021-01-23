染疫翁「2個女兒風險等級」曝！陳時中建立防火牆　最怕1緊急狀況

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／綜合報導

部立桃園醫院爆發首例醫師確診，後續衍生群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心自18日成立「前進指揮所」進駐部桃已6天，指揮官陳時中表示，目前已積極建構防火牆。提及首位染疫病患的2名家屬也相繼被確診，他坦言對於案885擔憂較少，但882風險屬於中等，「如果防火牆外且追不到感染源的，就屬於緊張情況。」

此次部桃院內群聚感染所擴散的疫情，指揮官陳時中認為是目前面臨的最大挑戰！今日記者會中被問到前進指揮所已進駐6天，疫情是否趨緩以及接下來主要關注部分。他則回應，目前積極建構防火牆，發生在防火牆內可降低憂慮，但若發生在防火牆外就會比較擔憂，以案885為例，因都有適度隔離，因此判定位於防火牆內，被認為問題較小。

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至於882則屬於中度風險，陳時中坦言，她有段時間曾在醫院，有2天空下來足跡仍需要追溯，「等於是在防火牆裡面，就有小縫隙在，這裡面即早從邊邊修補，也可以，她並不是很活躍，所以還算是好。」

陳時中強調，若確診案例發生於防火牆內，即被認定是可控制的範圍，一旦在防火牆外發生，情況則需較擔憂，「如果防火牆外，且追不到感染源的，就屬於緊急狀況。」

染疫老翁有3名同住女兒，其中2人（二女兒、三女兒）為主要照顧者，因為護理師（案852）確診列接觸者隔離，11日、17日、22日三度接受採檢，結果三女兒確診（案885)，二女兒陰性；至於昨日確診大女兒，主要是負責送餐、煮食，整起家庭有3人確診。

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