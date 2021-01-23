案882「有2天社區足跡」！陳時中驚覺：防火牆裡有小縫隙

▲案882讓指揮官陳時中驚覺「防火牆有小縫隙」。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

部立桃園醫院群聚累積13人染疫，陳時中曾坦言是目前面臨的最大挑戰！目前居家隔離人數達967人，是自疫情爆發以來最多人的一次。他在今（22）日記者會中指出，已積極建構防火牆，而案882屬於中度風險，因有2天社會足跡，讓他驚覺「防火牆裡有小縫隙存在」。

陳時中表示，目前需要居家隔離14天的人數達967人，包括醫院403人、社區260人、回溯304人，沒必要去醫院上班的也都盡量隔離，增加回溯的191人列為居家隔離對象，陪病者約100人被列為隔離對象，不過陪病者數目還會增加，因出院者資訊較完整，陪病者須從醫院資料整理，或詢問相關當事人，速度會較慢。

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今日記者會中被問到前進指揮所已進駐6天，疫情是否趨緩以及接下來主要關注部分。陳時中回應，目前積極建構防火牆，發生在防火牆內可降低憂慮，但若發生在防火牆外就會比較擔憂，以案885為例，因都有適度隔離，因此判定位於防火牆內，被認為問題較小。

至於882則屬於中度風險，陳時中坦言，她有段時間曾在醫院，有2天空下來，社區足跡仍需要追溯，「等於是在防火牆裡面，就有小縫隙在，這裡面即早從邊邊修補，也可以，她並不是很活躍，所以還算是好。」

陳時中強調，若確診案例發生於防火牆內，即被認定是可控制的範圍，一旦在防火牆外發生，情況則需較擔憂，「如果防火牆外，且追不到感染源的，就屬於緊急狀況。」

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