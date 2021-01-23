北市中正一分局：罷捷發言人砸雞蛋挨告「未到案應訊」　函送檢方

▲中正一分局指出，沒有接獲黃捷相關團隊、人士來詢問關於徐尚賢的事情。（圖／地方中心翻攝）

記者邱中岳／台北報導

罷捷總部發言人徐尚賢質疑，黃捷媒體聯絡群組發出說明，且轉知鳳山分局訊息，徐要到北市中正一分局說明，認為原來黃捷有內部管道掌握警局情資，質疑傳票內容屬於個人隱私，結果被黃捷團隊公諸於世，北市中正一分局則表示，黃捷團隊並沒有詢問此事。

北市中正一分局則表示，徐尚賢因2020年11月22日秋鬥，在民進黨部外朝華山大樓丟擲雞蛋，遭到大樓主委提出公共危險告訴，所以有通知徐到案說明，但徐均未出席，所以案件已經在2021年1月15日函送地檢署。中正一分局也指出，目前尚未接獲「黃捷」相關團隊、人等到分局詢問此事。

黃捷的媒體聯絡群組發出說明，表示轉知鳳山分局訊息：「罷捷總部發言人徐尚賢召開記者會案，經鳳山分局查證：是去年1122在台北反萊豬抗議，徐尚賢帶領群眾丟雞蛋之行為，經過台北市中正一分局查明身分後傳辦，案經查證情形，鳳山分局向記者說明」。

此舉讓罷捷總部發言人徐尚賢相當不滿，認為為何「警局都尚未發佈新聞稿黃捷團隊就可以先發佈？」對此鳳山分局則表示，「有關媒體詢問徐尚賢先生是否有受鳳山分局通知製作筆錄等情，本分局目前無案件需徐尚賢先生至鳳山分局說明」。

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