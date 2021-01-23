　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

回敬北京！　美參議員籲拜登：制裁中國官員、驅逐大使

▲▼共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

中國制裁28名川普官員持續在美國政壇發酵。一名參議員今天表示，此舉顯然是要恐嚇拜登官員，讓他們不敢對抗中國；中國駐美大使若涉入其中就該被驅逐，拜登也應以制裁回敬北京。

中國外交部選在美國政權交接之際，20日大動作制裁28名前總統川普任內「反華政客」。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前國安顧問波頓（John Bolton）、去年接連訪台的前衛生部長艾薩（Alex Azar）與前國務次卿柯拉克（Keith Krach）皆名列其中。

根據中國外交部，遭制裁官員與其親屬未來禁止入境中國、香港與澳門，他們相關企業與機構也被限制與中國打交道與做生意。

共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）今天在參議院院會中表示，中國長期試圖在美國各級政府與企業脅迫美國人，近日制裁只是其中一項作為。

柯頓指出，這是針對美國對中政策獨立性的直接攻擊，目的也是脅迫拜登（Joe Biden）政府官員，若他們膽敢起身對抗中共，未來可能遭致個人財務損失。「部分官員可能開始思考這對他們未來可能造成的潛在損害，然後開始有點擔心。」

柯頓呼籲拜登，應把制裁視為中國在他上任首日對他外交政策的攻擊，並用最強烈的措辭譴責，也應以制裁回敬負責這項脅迫行動的中國官員。此外，未來應避免提名與中國在專業或財務上有往來的人士擔任高階職務，因為光制裁的威脅就可能讓他們妥協。

柯頓也強調，拜登應確定中國駐美大使崔天凱是否有涉入制裁作為，若是有，他應該為試圖推翻美國外交政策的過分作為立即被驅逐。

►川普被消「音」！「美國之音」正副台長雙雙被炒魷魚！
►上任三把火！拜登快速剷除川普前朝「三惡人」
►痛失總統光環！多家銀行關閉川普帳戶　家族企業營收暴跌近40%

更多【美國新總統上任】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
院內照顧染疫父「2個女兒都沒事」？前台大醫揭關鍵原因
快訊／疫情有變數？陳時中連8天開記者會　下午2點說明
分手N年小刀「一通電話」許慧欣回台！揭《叱咤風雲》內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

駐華府負責拜登就職維安！　逾150國民兵確診新冠肺炎

南韓新冠疫情漸緩！單日再增431例...研擬新學期開放「到校上課」

川普卸任後首度發聲！親曝「即將復出」　彈劾案3天後交付參院

回敬北京！　美參議員籲拜登：制裁中國官員、驅逐大使

《辛普森家庭》又現神預言！20年前就100%料到「賀錦麗就職穿搭」

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

英相：英國變種病毒不止更易傳播　致死率也更高

拜登預測　美國染疫致死人數將超過60萬人

擋不住瘋迷因：傳奇AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

消川普的「音」！「美國之音」正副台長雙雙被炒魷魚！

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

駐華府負責拜登就職維安！　逾150國民兵確診新冠肺炎

南韓新冠疫情漸緩！單日再增431例...研擬新學期開放「到校上課」

川普卸任後首度發聲！親曝「即將復出」　彈劾案3天後交付參院

回敬北京！　美參議員籲拜登：制裁中國官員、驅逐大使

《辛普森家庭》又現神預言！20年前就100%料到「賀錦麗就職穿搭」

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

英相：英國變種病毒不止更易傳播　致死率也更高

拜登預測　美國染疫致死人數將超過60萬人

擋不住瘋迷因：傳奇AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

消川普的「音」！「美國之音」正副台長雙雙被炒魷魚！

唐吉訶德排隊等1小時！ 愛莉莎莎逛到2樓…看價格秒滅火：買不下去

駐華府負責拜登就職維安！　逾150國民兵確診新冠肺炎

醬料界愛馬仕！胡媽媽灶腳烏魚子醬獲世界「食品米其林」iTQi二星

華晨宇爆「劈腿逼張碧晨墮胎」3年前發文被挖出！網瘋傳驚天內幕

陸日增206人染新冠　有人核酸檢測「7次、10次」仍陰性

南韓新冠疫情漸緩！單日再增431例...研擬新學期開放「到校上課」

比實登貴3%！屋主自豪「鄰居素質好」　內行狠戳2盲點：整棟堪慮

年薪破百買不起北市房！財經網美1招「住的好又增值」...5年後買第2間

院內照顧染疫父「2個女兒都沒事」？前台大醫揭關鍵原因

柯文哲稱大陸可能送新冠疫苗　蘇貞昌：對疫苗採購有把握

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

國際熱門新聞

AV女優米婭卡莉法與桑德斯同框！

老阿姨同居8鮮肉如後宮！聯手小王虐殺男友

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

拜登快速剷除川普前朝「三惡人」

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

自責無症狀害友染疫！她隔離期自殺「以死謝罪」

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

腿痛慘被認定裝病　他跪爬出院畫面曝

超扯！20歲少婦出門前「開火爐」燒死2幼子

軍人藏裸女　高層疑共諜設陷阱竊密

美國防部長提名過關　支持確保台灣自衛能力

川普被消音！美國之音正副台長走路

英相：英國變種病毒不止更易傳播　致死率也更高

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

更多熱門

相關新聞

拜登預測　美國染疫致死人數將超過60萬人

拜登預測　美國染疫致死人數將超過60萬人

美國總統拜登今天指出，美國因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）致死人數預料將超過60萬人。

陸委會批陸制裁行動 國台辦：臭味相投，會受歷史審判和嚴懲

陸委會批陸制裁行動 國台辦：臭味相投，會受歷史審判和嚴懲

網易北京園區　一員工核酸陽性

網易北京園區　一員工核酸陽性

陸爆新型豬瘟　路透：恐是非法疫苗引突變

陸爆新型豬瘟　路透：恐是非法疫苗引突變

歐洲議會籲制裁林鄭月娥　陸回應

歐洲議會籲制裁林鄭月娥　陸回應

關鍵字：

2020美國總統大選美國總統拜登中國制裁Tom Cotton北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

明起變溼冷　早晚低溫探12°C

華晨宇「有了女兒為什麼不結婚」？張碧晨洩端倪

貓遭關鐵籠惹心疼　結局網怒飆髒話

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面