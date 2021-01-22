滑手機發現男友「網銀沒登出」　她4天偷轉出18萬…貪心結果曝

▲董姓女子一日在手機內發現男友沒登出網銀，竟興起貪念，逕自轉出18萬餘元打算給自己。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

董姓女子見男友在她手機內沒登出網銀，竟興起貪念，趁機將男友帳戶內的18萬1000元，分5筆轉給自己熟識的友人，打算再找時間跟友人「領取」。事件曝光後，男友氣炸報警，董女被依詐欺罪判處有期徒刑3月，不過因她後來獲男友原諒，法官予緩刑2年。可上訴。

董女與徐姓男子前為男女朋友（現已分手），2人交往期間，徐男曾向董女借手機登入網銀查看資料，但歸還時沒有確實登出系統，不料，此舉竟引來董女貪念！董女2020年3月13日至16日間，竟5度登入男友網銀，逕自轉出5筆款項給身旁熟識的4名友人，預計之後再跟友人領取，致徐男損失18萬1000元。

徐男因發現戶頭現金短少，經詢問女友後得知實情，氣得報警處理。法庭上，收到款項的許姓女子及劉、黃、鄭等3名男子皆表示不知情款項來源，並拿出與董女的微信對話紀錄出面作證。

高雄地院審理時認為，董女為了一時利益隨意變更他人紀錄、恣意轉帳，行為足以損害徐男及受害銀行，但考量他過去無前科紀錄，犯後始終坦承犯行，又已與徐男和解，至今也已賠償9萬元，最後依違反「非法以電腦相關設備製作不實財產權變更紀錄取財罪」判她有期徒刑3月，雖然不得易科罰金，但衡量徐男請求從輕量刑，法官再予以她緩刑2年機會。全案仍可上訴。

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