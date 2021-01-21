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國小畢業「靠一張嘴」上約砲神器誆投資　2多金女遭詐近千萬

▲星座專家艾菲爾點名「4星座」的戀愛運勢。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）▲白羊座的朋友在面對相親宴時，都有可能會遇到真命天子。（圖／取自免費圖庫Pikrepo）▲處女座的朋友在秋末冬初，進入人生下一個階段的機率很大。（圖／取自免費圖庫Phere）

▲網路男蟲累犯超會騙，佯稱銀行高層騙取多金宅女與其交往。（圖／取自免費圖庫Phere）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名僅有國小畢業的袁姓男子，以化名長期在網路天室佯稱是銀行高層，擅長投資地下黃金、外匯，並稱1個月內可以獲利超過10倍利潤，進而騙取多金女網友心動、進而交往掏錢給他投資；袁男甚至基於行使偽造私文書的犯意，更在借據內容及立據人欄偽造「劉忠明」導致女子誤用。士林地檢署日前將他依詐欺取財、偽造文書判1年8月。

該名袁姓男子從2008年靠著舌燦蓮花的本事，長期在網路聊天室內，以化名謊稱自己多金單身，更自稱在是銀行高層，專門負責黃金期貨基金買賣代操工作。他會先在網路上先篩選出「年輕且多金」的宅女，再謊稱自己經常為投資人選檔操作基金，短期內獲利都超過10倍以上，藉此吸引女子心動，進一步詢問投資事宜。

2014年他以網路交友平台「SKOUT 」網站結識許女，為了取信許女甚至先給予對方40萬、佯稱投資紅利給付，再以此方式從許女身上詐得114萬，但遲遲未再給付「投資紅利」，也未歸還許女款項，許女要求他簽立借據，袁男竟在2018年2月26日，在立據人欄偽造「劉忠明」讓許女使用。

隔年11月他故技重演，又在同一平台以「啟哲」名義結識林女，以同樣「銀行高層」身分邀請一起投資，2015年12月21日，袁男在林女給付款項過程中，為取信林女，不時交付約100萬給林女，佯稱投資紅利給付，這次共詐得818萬。

士林地院認為，袁男不以正途賺取所需，反施用詐術詐得他人財物，審酌他在審理時坦承犯行並和林女達成和解，但考量他仍未和許女達成和解及實際賠償林女所受損失的犯罪態度，依詐欺取財罪累犯處有期徒刑8個月、沒收犯罪所得74萬8091元；又犯偽造文書罪累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，應執行有期徒刑1年8個月。

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