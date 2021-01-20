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吃「含酒精料理」也可能隔夜醉　20%酒駕事故發生在4-12點

▲▼交通部長林佳龍宣導小心隔夜醉。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍宣導小心隔夜醉。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

近年來隔夜醉及食用含酒精料理所造成的酒駕事件屢屢聽聞，交通部道安會與社團法人台灣酒與社會責任促進會持續合作，今年邀請知名Youtuber與交通部長林佳龍合作拍攝「小心隔夜醉」宣導影片，提醒民眾品嚐含酒精成份的菜餚及酒品後，須有充分的休息時間，完全代謝體內酒精，避免造成宿醉駕車。

依據內政部警政署統計資料，自104年起酒駕肇事件數6,658件逐年遞減至109年4,091件，降幅38.6%；但統計酒駕肇事的時段發現，清晨4時到中午12時，佔整體酒駕時段近20%，顯示白天仍有酒駕肇事風險。

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▲▼交通部長林佳龍宣導小心隔夜醉。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍提醒民眾要正視「隔夜醉」問題，要有充分休息，避免意外觸法成為酒駕者。（圖／記者賴文萱攝）

交通部長林佳龍說，酒駕肇事件數自108年酒駕修法後，確實達到一定程度的嚇阻與宣導成效，但細究酒駕肇事的時段發現，清晨4時至中午12時，佔全天候各時段的比例，近乎20%，顯示也有不少民眾輕忽了宿醉的危險性。他提醒民眾要正視「隔夜醉」問題，要有充分休息，避免意外觸法成為酒駕者。

長庚醫院胃腸科醫師錢政弘以專業的角度解釋，只要飲用酒精，不論濃度高低多寡，不論飲用量多量少，身體一定會吸收，但因每個人的體質代謝速率不同，需要充足的休息才能將酒精代謝完全。

▲▼交通部長林佳龍宣導小心隔夜醉。（圖／記者賴文萱攝）

▲錢政弘說，只要飲用酒精，不論濃度高低多寡，不論飲用量多量少，身體一定會吸收，但因每個人的體質代謝速率不同，需要充足的休息才能將酒精代謝完全。（圖／記者賴文萱攝）

社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長阮道明進一步說，促進會目的是矯正民眾對隔夜醉，以及冬令進補食用含酒精料理所可能造成的酒駕認知錯誤，危害全體用路人安全，並希望透過現今民眾習於閱聽的數位社群宣傳，加深民眾對於食用藥膳料理及飲用酒品後需充分休息的正確觀念。

交通部再次呼籲，開心品嘗含有酒精的料理之餘，身體可能就留有酒精，可能還悄悄在身體發揮作用，造成判斷力下降而不自知，前一天如果有較多的飲酒，隔天也建議最好先不要自行開（騎）車，可坐他人車輛，避免宿醉變成道路上自己及他人安全的隱憂。

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