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社會 社會焦點 保障人權

超商繳689萬投資比特幣！男遭詐討不回　撂人到代收公司撒冥紙

▲▼比特幣。（圖／路透）

▲陳姓男子因要不回投資百萬的比特幣，氣得至代收款公司撒冥紙。（示意圖／路透）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子與鄭姓男友人2019年間一起投資比特幣，期間總計支出689萬元，事後陳男因覺得遭詐騙，遂立即報警處理，並於同年底多次至代收款公司要求退費，但卻被代收公司以「款項已撥付給客戶」為由拒絕。氣得陳男一日趕緊攜帶一大袋冥紙，至該公司門口狂撒。案經代收公司員工報警，陳男與鄭男被依恐嚇危害安全罪各處拘役40日及50日。可上訴。

24歲陳男與31歲鄭男為朋友關係，2人說好一起投資比特幣。陳男2019年12月間為了請人協助代操，至鄰近便利商店以代碼繳費方式支付了689萬元投資款，其中328萬6000元經超商撥付給某電子商務代收款公司，後續代收公司又再撥付給4家管理顧問公司。

陳男事後認為遭詐，報警後於同月26日起數次前去代收公司位在高雄的營業處要求退款，卻遭該公司員工以「僅是負責代收，目前款項已全撥付給客戶為由」拒絕，但代收公司有表明願意代為聯繫得利公司等收款廠商。

陳男因不滿代收款公司的處理方式，2020年3月16日下午3時許，遂夥同鄭男及其餘4名男子，再次前往代收公司營業處要求其退款，不料仍遭拒絕！對此，他與鄭男心有不甘，隔（17）日一氣之下，便帶著預先準備的1大袋冥紙前去代收公司丟撒，試圖影響、暗示對方退款，邊撒還邊喊「這邊送你啦」等語，嚇得代收公司員工急報警處理。

法庭上，陳男及鄭男皆否認犯行，陳男辯稱「撒冥紙」不是恐嚇，也不是為了恐嚇而撒；鄭男則表示，是因為知道有人抗議都會撒冥紙，就想用比較激烈的方法看能不能拿錢回來。但高雄地院審理時認為，依民間習俗來看，冥紙是供往生者在陰間使用的貨幣，向在世者的住處前揮灑，2人行為明顯帶有提供其赴陰曹地府盤纏及使其沾染晦氣的寓意，客觀上確實足以讓人身心恐懼，最後依恐嚇危害安全罪判陳男拘役40日、鄭男拘役50日，皆得易科罰金。可上訴。

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