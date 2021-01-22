　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸...牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲工程師洪男2016年起竟背著妻子偷吃，出遊也毫不避嫌，高調與小三牽手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

在桃園中壢某電子大廠擔任工程師的洪姓男子，2016年起竟背著妻子偷吃廠內技術員陳姓女子，2人交往期間不僅一同出國旅遊4次，2019年底還一起跨年，不料，旅途中在高雄遭洪男女兒抓包。小三陳女遭逮後態度相當強硬，甚至嗆聲正宮，「用膩用煩就會讓洪男回家」。案經洪妻提告，法院判陳女須賠償30萬元。可上訴。

陳女因職務關係認識洪男後，明知對方已婚且有妻小，仍執意與其曖昧，且2人自2016年開始交往期間曾多次出遊，足跡遍布新加坡、馬來西亞、大陸及韓國，每次旅途中還都會發生性行為。

▲高雄義大煙火2021年 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲偷吃2人2019年底還一同至義大樂園跨年。（圖／記者吳奕靖攝）

偷吃2人2019年12月31日至2020年元旦一同在高雄跨年旅遊，當晚還有於洪男位在高雄的宿舍性交，隔日又一起開心到義大樂園玩，整個過程毫不避嫌。而洪男的女兒元旦當日恰巧在旗津目睹爸爸與陳女「公然牽手」，且互動如同情侶般，嚇得趕緊撥電話把媽媽叫來，婚外情就此曝光。

洪妻趕到現場後，氣得要老公與小三馬上簽下外遇切結書，坦承偷吃並保證不會再見面聯絡，怎料之後陳女仍違反切結書，繼續與洪男聯絡，還變本加厲要求洪男離家與她同住，甚至嗆聲正宮，「我用煩用膩就會讓洪男回家」。洪妻精神因此受到極大痛苦，在求助身心科治療後，她也硬起來向陳女提告侵害配偶權。

法庭上，陳女坦言有與洪男發生關係，但她辯稱認識洪男後，是因對方表示正在處理離婚，她才答應交往；至於到高雄跨年一事，她則強調還有其他2位同事同行，絕非單獨旅行，最後，陳女更反控洪妻逼迫她簽下切結書，威脅她若不從就不能離開，還會把這些事權告訴她父母，讓她無法在公司生存等語。

桃園地院審理時認為，陳女行為明顯已侵害洪妻配偶權，又她控訴正宮惡行的部分也沒有拿出證據，故不採信她說詞，審結衡量雙方財力，判她須賠償30萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

滑手機發現男友「網銀沒登出」　她4天偷轉出18萬…貪心結果曝

女友不給愛愛！金門男怒上傳她自慰片恫嚇：看看自己的騷樣

性騷女房仲！色男扯：前列腺遭切對女人無感…法官舉「太監」打臉

ET快訊
楊丞琳、李榮浩終於要見面！　分開303天：隔離結束了
染疫人數暴增！桃園超車新北成第1　全台最新確診地圖曝光
案881牙痛跑其他醫院看診　長庚回應了
黃捷認「一直在調適」　放低姿態懇求鳳山人：陪我度過難關
首位患者染疫　確診女兒非居家隔離「曾外出買三餐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸...牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

快訊／宜蘭砂石車撞停等綠燈3車並波及1車　4車堆成一團青雲路交通受阻

猝死女嬰3度被通報「照顧不佳」　社會局無奈：媽媽拒讓女兒安置

護理長ICU驚魂記！醒來見壓脈帶猛拆　心電圖導線狂勒頸險沒氣

網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　警：監視畫面未發現不法

停車場繳費機「多一隻天眼」　製偽卡撈千萬...狂刷蘋果精品

游否希被罵「靠北」還挨告　「低收」網友私訊求捐錢被拒秒翻臉

渣男追陪酒妹豪砸500萬！到手翻臉逼還錢　她崩潰：說一套做一套

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸...牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

台中拖板車煞車壞了…「65秒飆闖2紅燈」撞爛貨車！夫妻破頭慘死

快訊／宜蘭砂石車撞停等綠燈3車並波及1車　4車堆成一團青雲路交通受阻

猝死女嬰3度被通報「照顧不佳」　社會局無奈：媽媽拒讓女兒安置

護理長ICU驚魂記！醒來見壓脈帶猛拆　心電圖導線狂勒頸險沒氣

網紅控住台南晶英「愛馬仕皮夾遭竊」　警：監視畫面未發現不法

停車場繳費機「多一隻天眼」　製偽卡撈千萬...狂刷蘋果精品

游否希被罵「靠北」還挨告　「低收」網友私訊求捐錢被拒秒翻臉

渣男追陪酒妹豪砸500萬！到手翻臉逼還錢　她崩潰：說一套做一套

海基會「2021大陸台商春節聯誼活動」取消　第二年因疫喊卡

重劃區好夯「怎麼挑不出錯？」　達人曝4關鍵：帶動周邊房價

年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　創近5年新高

劉書宏賣水餃親送到李玉璽家　「全套服務」鍾欣凌驚呼：我也要！

「灰嘴萌獸」跑來屋子假裝家貓！　他走近笑翻：阿嬤完全沒發現

感謝偏遠醫護防疫辛勞　福容福隆贈澳底保健站蜂蜜蛋糕甜點

女演員突變菸嗓！一查竟得乳癌…醫驚曝「罹患率」：年輕人當心了

富邦盃少棒／新街全錫安大會首轟call媽媽報喜　拚U12國手

疫情下的生活經驗入題　學測社會考「防疫結合哪些地理技術」

考學測要帶傘！明起變溼冷「低溫探12°C」　最冷時間點曝光

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

麻豆傳媒「女優薪水」曝　瑪莎拉蒂、水鬼誘下海

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

獨／警接家暴通報　3月大女嬰不治

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

進房30分鐘後　內褲脫到一半出事

前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

新北女檢顏汝羽逼被告認罪　成送懲司法官第1人

台南假土豪「鈔票槍」戰酒店　身分起底黑白通緝

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

女友不給愛愛　金門男怒上傳她自慰片

43秒被檢舉2次　他申訴結果悲劇

司機飆罵口罩沒戴好老人　國光客運：開除

海軍夫百萬年薪！20年妻花到「戶頭剩60元」

更多熱門

相關新聞

台中工程師「開28K」要求4證照！

台中工程師「開28K」要求4證照！

一名網友今在求職網上，看到台中某公司的網管工程師職缺，薪資待遇僅2萬8到3萬5，卻要求一堆證照，且偶爾需要半夜加班。網友們看完傻眼狂噓，同時也釣出IT界老鳥經驗談，直言「這些都只是基礎條件，有越多只是增加錄取機率，但不會提高你的起薪太多！」

澳洲交纏人夫！小三曝「含腳趾很開心」：月經來也吃

澳洲交纏人夫！小三曝「含腳趾很開心」：月經來也吃

人夫上包養網站偽單身　滾3次床單被妻崩潰

人夫上包養網站偽單身　滾3次床單被妻崩潰

小三車內擠蟲蟲！笑正宮傻傻抓不到　揪人夫去公園搞

小三車內擠蟲蟲！笑正宮傻傻抓不到　揪人夫去公園搞

她嫁進豪門10年慘被小三鬥垮...拿嘸一毛錢

她嫁進豪門10年慘被小三鬥垮...拿嘸一毛錢

關鍵字：

義大工程師作業員偷吃跨年小三

讀者迴響

熱門新聞

主人的任務！正妹激動演講　短裙滑出一根

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

疑鄭爽小號PO「肉色馬賽克」！網猜張恒不雅床照

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

女每天好累　監視器發現震撼真相

郭書瑤流產痛哭！

陰莖長度「全球排名」曝光！醫讚：台灣沒有比較短

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

菲空姐開趴慘死！警認性侵卻遭撤職：房內全精液

部桃病患出院7天後確診 有發燒、肺浸潤等情形

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

獨子過世、65歲伯扛家經濟重擔 「駕照考13次」終過關他秒露燦笑

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面