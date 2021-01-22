義大跨年之旅　女兒轉頭看見爸...牽的不是媽！「愛愛足跡」噴4國

▲工程師洪男2016年起竟背著妻子偷吃，出遊也毫不避嫌，高調與小三牽手。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／桃園報導

在桃園中壢某電子大廠擔任工程師的洪姓男子，2016年起竟背著妻子偷吃廠內技術員陳姓女子，2人交往期間不僅一同出國旅遊4次，2019年底還一起跨年，不料，旅途中在高雄遭洪男女兒抓包。小三陳女遭逮後態度相當強硬，甚至嗆聲正宮，「用膩用煩就會讓洪男回家」。案經洪妻提告，法院判陳女須賠償30萬元。可上訴。

陳女因職務關係認識洪男後，明知對方已婚且有妻小，仍執意與其曖昧，且2人自2016年開始交往期間曾多次出遊，足跡遍布新加坡、馬來西亞、大陸及韓國，每次旅途中還都會發生性行為。

▲偷吃2人2019年底還一同至義大樂園跨年。（圖／記者吳奕靖攝）

偷吃2人2019年12月31日至2020年元旦一同在高雄跨年旅遊，當晚還有於洪男位在高雄的宿舍性交，隔日又一起開心到義大樂園玩，整個過程毫不避嫌。而洪男的女兒元旦當日恰巧在旗津目睹爸爸與陳女「公然牽手」，且互動如同情侶般，嚇得趕緊撥電話把媽媽叫來，婚外情就此曝光。

洪妻趕到現場後，氣得要老公與小三馬上簽下外遇切結書，坦承偷吃並保證不會再見面聯絡，怎料之後陳女仍違反切結書，繼續與洪男聯絡，還變本加厲要求洪男離家與她同住，甚至嗆聲正宮，「我用煩用膩就會讓洪男回家」。洪妻精神因此受到極大痛苦，在求助身心科治療後，她也硬起來向陳女提告侵害配偶權。

法庭上，陳女坦言有與洪男發生關係，但她辯稱認識洪男後，是因對方表示正在處理離婚，她才答應交往；至於到高雄跨年一事，她則強調還有其他2位同事同行，絕非單獨旅行，最後，陳女更反控洪妻逼迫她簽下切結書，威脅她若不從就不能離開，還會把這些事權告訴她父母，讓她無法在公司生存等語。

桃園地院審理時認為，陳女行為明顯已侵害洪妻配偶權，又她控訴正宮惡行的部分也沒有拿出證據，故不採信她說詞，審結衡量雙方財力，判她須賠償30萬元。全案仍可上訴。

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