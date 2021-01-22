▲預防接觸感染，壽險業者推「保險金扣抵住院醫療費」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

部桃醫院群聚染疫且持續擴大，人人自危，各縣市醫院紛紛調整門禁、陪病等相關規定，南山人壽今（22）日提供「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用服務」，與多間醫療院所合作，讓保戶出院時可直接扣抵理賠金，即使沒有親友陪同也沒關係。

南山人壽說明，部分醫院停止開放探病，可能讓部分有醫療及住院需求的民眾，必須獨自前往醫院就醫，甚至煩惱身體不適的同時，還得自己處理、繳付醫療費用等事務。

「理賠免附單據暨保險金扣抵醫療費用服務」目前與全台29個醫療院所合作，透過與醫院連線，保戶住院時就啟動理賠服務，出院結帳時，即可直接從保險金扣抵住院醫療費用完成給付，出院後不必再往返蒐集診斷書、單據。

而申請服務的方式除了聯繫業務員，還能透過手機或平板電腦下載「南山人壽APP」，於線上直接作業完成申請，大幅減少人員在疫情期間進出醫院的機會。

▲防疫保單比一比。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

隨著我國爆出本土病例後，各大壽險公司也上緊螺絲，截至目前，市面上因應防疫推出的保險商品，從去年3月到現在，已賣出超過10萬件。

金管會公佈最新數據，去年疫情爆發以來，含企業和個人的承保件數共有14萬8,745件，保費收入7,152萬元。

其中，壽險龍頭國泰人壽去年3月針對疫情推出「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險」，目前就銷售大約9.7萬件。

國泰人壽指出，因疾病或傷害而於醫院接受住院診療者，依實際住院日數乘以住院醫療保險金日額的1到2倍給付「住院日額保險金」，若因疫情入住負壓隔離病房者，再額外以3倍的住院醫療保險金日額為計算基礎，給付「加護病房或燒燙傷病房保險金」。

以15歲男性投保一年期，保險金額1,000元，年繳保費930元為例，倘若不幸感染新冠肺炎，每日可擁有1,000至2,000元的住院保障、入住加護病房或負壓隔離病房每日額外再給付3,000元，換算下來每日保險費不到3元，就可以擁有基礎的住院醫療保障。