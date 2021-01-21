　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幫蕭美琴說話！　綠營：羅智強當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

記者蘇晏男／台北報導

華府當地時間20日中午舉辦新總統拜登就職典禮，駐美代表蕭美琴接獲美國「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，是我國42年首位以「官方使節」身分出席的駐美代表；然而，國民黨革實院長羅智強表示，蕭美琴獲得拜登就職的入場券，是過去習以為常的事。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓反諷，實在看不出來羅智強對國家運作有什麼樣的基本認識，當了一輩子的政治幕僚，還是只學會在網路上每天發文騷擾女立委？

▲拜登、蕭美琴。（合併圖／路透、翻攝駐美代表處臉書）

▲蕭美琴（圖右）出席拜登就職典禮。（合併圖／路透、翻攝駐美代表處臉書）

羅智強21日在臉書表示，蕭美琴獲得拜登就職的入場券，過去習以為常的事，民進黨敲鑼打鼓宣傳，可見多心虛。今年因為疫情，國會議員只能再帶一位親友，當然必須直接跟主辦單位JCCIC索取，出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標。

對此，范綱皓以「誒！羅智強！上課囉！」為題，在臉書反擊羅智強。他指出，今年因為疫情，美國會議員不再有大量入場券能提供，僅能攜帶一名「配偶或其他親友」參加，所以台灣無法再循過往模式向國會議員申請入場券參加。而蕭美琴這次能出席，是經過第一線外交人員漫長地爭取後，終於受到JCCIC「正式邀請」，以「官方使節」的身分出席。

「這的確是過去未曾有的突破。」范綱皓表示，扁政府時代駐美代表程建人，以及馬政府時代駐美代表沈呂巡，也曾向媒體透露，他們兩位過去都未曾在任內以「官方使節」的身分獲邀。

針對羅智強表示「出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標」，范綱皓反問，既然是低到不能再低的低標，那國民黨執政以來，為什麼都沒被主辦單位「正式邀請」？國民黨不就連低標都沒達到？

范綱皓認為，蕭美琴出席這場典禮最大的重點，就是宣示台美關係不會因政權交替而有所改變。蕭美琴能夠以官方的身份出席，也跟美國政府宣布解除對台的交往限制有關。

接著，范綱皓開嗆，羅智強當過總統府發言人、總統府副秘書長，長期參與國家運作，照理講應該對國際、軍事、重大國政都會有一定程度的了解，但是從羅智強每次的發言中，「我實在看不出來他對國家的運作，有什麼樣的基本認識」，四個字「差到不行」。

范綱皓也諷刺，羅智強當了一輩子的政治幕僚，跟在前總統馬英九身邊，到底學會了什麼？是只學會鬥爭立法院院長嗎？還是只學會在網路上每天發文騷擾女立委？

ET快訊
冷空氣又要來了！全台急凍時間點出爐
直播主穿短裙被酸「沒穿內褲」　怒飆餐廳：我腿打開了？
鄭爽再爆積欠190萬「孩子叫院方領養」　代孕機構：人品最差客

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

黃暐瀚點出黃捷罷免案成敗2關鍵　陳玉珍：若敗許智傑要擔心

幫蕭美琴說話！　綠營：羅智強當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

5縣市祭出「避桃令」　陳時中：當年桃園第一個伸出援手

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

黃暐瀚點出黃捷罷免案成敗2關鍵　陳玉珍：若敗許智傑要擔心

幫蕭美琴說話！　綠營：羅智強當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

5縣市祭出「避桃令」　陳時中：當年桃園第一個伸出援手

王浩宇團隊近日將正式解散　服務處門口已堆滿清出物品

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

民進黨批利用疫情製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

快訊／澎雲苗發布「避桃禁令」！　鄭文燦晚間現身回應了

簡舒培批馬文君扯後腿　轟藍營「真希望台灣被美國孤立」？

「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

富邦盃少棒／建立正確金錢觀　理財教室讓教練球員都收穫

24→12°C變天「先雨後乾」！冷空氣再報到　全台急凍3天時間點出爐

家中藏大批百年手寫古書！　網友一看秒曝真相：價值連城

電支大餅夯！玉山銀再下一城　結盟非金融業者創先例

「抖音第一美女」認了瘦臉、磨皮開很大！關濾鏡真面目現形…網看傻

陳柏惟酸陳玉珍蹭聲量　宗親怒嗆：樹大必有孤枝

美女主播「約砲9年」淫亂性生活曝光！愛搶閨蜜男友：背叛好刺激

精品格子布廠拚轉「醫療口罩廠」　佳和紡織建N95口罩產線　

金融三業去年罰金創新高！累計破3億　保險業最多

少年打流感疫苗癱瘓3年！家屬只拿150萬救濟金...不服提出訴願

政治熱門新聞

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

澎雲苗避桃禁令　鄭文燦現身回應

數位身分證喊卡　待訂定專法、取得社會共識後辦理

林口公車轉運站動土　預計5月完工啟用

姪子蘇震清涉貪　蘇嘉全首露面

罷捷案蔡英文出手了　鄭照新：黃捷是民進黨員？

遭網友翻出「祭品文」討雞排　陳柏惟開嗆：奧客

羅致政：蕭美琴忍住在野黨揶揄拿不到拜登邀請函

蕭美琴出席拜登就職典禮畫面曝光！

蕭美琴出席拜登就職　馬文君酸「門都沒有」遭打臉

新北神秘「無名氏」11年捐2.1億原因曝！真實身份僅4人知道

蕭美琴「上週」早收到拜登邀請　42年首度「受邀」出席就職典禮

羅智強：出席拜登就職是台美關係低標

蔡英文指示守住黃捷　醫斥：您失格了

更多熱門

相關新聞

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

美國地質調查局（USGS）測得，台灣時間21日晚間8時23分左右，菲律賓東南方219公里海域、印尼塔勞群島（Talaud）發生規模7.0大地震，深度139公里，美國海嘯預警系統目前沒有發佈海嘯警報、觀察或威脅，當地至今並未傳出災情。

民進黨批製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

民進黨批製造縣市對立　國民黨：國防部也發布避桃令

客人11字超暖心喊話　廣德海鮮餐廳哭了！

客人11字超暖心喊話　廣德海鮮餐廳哭了！

澎雲苗避桃禁令　鄭文燦現身回應

澎雲苗避桃禁令　鄭文燦現身回應

台塑丹麥籍技師確診　傳「壓消息」嚇壞人

台塑丹麥籍技師確診　傳「壓消息」嚇壞人

關鍵字：

蕭美琴羅智強拜登民進黨范綱皓影音

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

郭書瑤流產痛哭！

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

更多

最夯影音

更多
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面