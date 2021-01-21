幫蕭美琴說話！　綠營：羅智強當政治幕僚只學會發文騷擾女立委？

記者蘇晏男／台北報導

華府當地時間20日中午舉辦新總統拜登就職典禮，駐美代表蕭美琴接獲美國「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請，是我國42年首位以「官方使節」身分出席的駐美代表；然而，國民黨革實院長羅智強表示，蕭美琴獲得拜登就職的入場券，是過去習以為常的事。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓反諷，實在看不出來羅智強對國家運作有什麼樣的基本認識，當了一輩子的政治幕僚，還是只學會在網路上每天發文騷擾女立委？

▲蕭美琴（圖右）出席拜登就職典禮。（合併圖／路透、翻攝駐美代表處臉書）

羅智強21日在臉書表示，蕭美琴獲得拜登就職的入場券，過去習以為常的事，民進黨敲鑼打鼓宣傳，可見多心虛。今年因為疫情，國會議員只能再帶一位親友，當然必須直接跟主辦單位JCCIC索取，出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標。

對此，范綱皓以「誒！羅智強！上課囉！」為題，在臉書反擊羅智強。他指出，今年因為疫情，美國會議員不再有大量入場券能提供，僅能攜帶一名「配偶或其他親友」參加，所以台灣無法再循過往模式向國會議員申請入場券參加。而蕭美琴這次能出席，是經過第一線外交人員漫長地爭取後，終於受到JCCIC「正式邀請」，以「官方使節」的身分出席。

「這的確是過去未曾有的突破。」范綱皓表示，扁政府時代駐美代表程建人，以及馬政府時代駐美代表沈呂巡，也曾向媒體透露，他們兩位過去都未曾在任內以「官方使節」的身分獲邀。

針對羅智強表示「出席就職典禮，只是台美關係低到不能再低的低標」，范綱皓反問，既然是低到不能再低的低標，那國民黨執政以來，為什麼都沒被主辦單位「正式邀請」？國民黨不就連低標都沒達到？

范綱皓認為，蕭美琴出席這場典禮最大的重點，就是宣示台美關係不會因政權交替而有所改變。蕭美琴能夠以官方的身份出席，也跟美國政府宣布解除對台的交往限制有關。

接著，范綱皓開嗆，羅智強當過總統府發言人、總統府副秘書長，長期參與國家運作，照理講應該對國際、軍事、重大國政都會有一定程度的了解，但是從羅智強每次的發言中，「我實在看不出來他對國家的運作，有什麼樣的基本認識」，四個字「差到不行」。

范綱皓也諷刺，羅智強當了一輩子的政治幕僚，跟在前總統馬英九身邊，到底學會了什麼？是只學會鬥爭立法院院長嗎？還是只學會在網路上每天發文騷擾女立委？